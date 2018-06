Polska – Chile. Przedostatni test reprezentacji. Sieć odzieżowa już przygotowana na porażkę [FOTO]

Dziś przedostatni i zarazem bardzo ważny sprawdzian polskiej reprezentacji przed mundialem. Spotkanie odpowie na wiele pytań dotyczących decyzji podjętych w ostatnich dniach przez Adama Nawałkę. Reprezentacja Chile szykuje się do walki, a trener chce przetestować nowych zawodników. Tymczasem jedna z sieci odzieżowych już wypuściła produkt, który ma być przydatny podczas zawodów w Rosji.

Dla nas jest to mecz o wysoką stawkę. Będzie to sprawdzian i jeden z początkowych etapów budowy nowej reprezentacji Chile. Wiemy, że nie jest to zespół złożony z tak wielkich nazwisk jak Vidal, Sanchez i Bravo. Będziemy zatem chcieli sprawdzić drużynę, której piłkarze wcześniej stanowili zaplecze dla czołowych zawodników – przyznał Reinaldo Rueda, selekcjoner chilijskiej reprezentacji.

Przed Polakami przedostatni test. Biało-czerwonych czeka jeszcze spotkanie z Litwą, które odbędzie się 12 czerwca w Warszawie. Oba mecze to bardzo sprawdziany nie tylko dla naszej kadry, ale również trenera i przyjętej przez niego strategii.

Według selekcjonera mecz z Chile jest o tyle ważny, że sposób gry przeciwnika biało-czerwonych przypomina grę Kolumbii oraz Sengalu. To będzie bardzo ciekawy i atrakcyjny przeciwnik. Liczymy, że ten mecz będzie rozgrywany w dobrym tempie – stwierdził Nawałka w czasie przedmeczowej konferencji.

Trener przyznał także: Na wczorajszym treningu widać było, że to zmęczenie się nałożyło, ale najważniejsza jest nasza dyspozycja podczas mundialu. Wszystko przebiega zgodnie z planem i gorąco wierzę w to, że będziemy optymalnie przygotowani do Mistrzostw Świata.

W kontekście zbliżającego się mundialu oraz spotkań towarzyskich warto wspomnieć o nowym pomyśle sieci Reserved. Producent przedstawił koszulki, które mogą się przydać polskim kibicom. Wśród oferowanych nowości pojawiły się nie tylko koszulki z napisami „Polska Gola” i „Polska Biało Czerwoni”, których właściwie można się było spodziewać.

Reserved proponuje również bardziej zaskakujący wzór.

Jesteście gotowi na mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor? Reserved już jest ( ͡° ͜ʖ ͡°) pic.twitter.com/7on89Rylzf — Rada Etyki Social Media (@radaetyki) 8 czerwca 2018

Źródło: Twitter/wprost.pl/sport.pl