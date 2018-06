„Gladiator” będzie kibicował Polakom na Mistrzostwach Świata. Russel Crowe wytypował swoich faworytów [WIDEO]

Słynny australijski aktor Russel Crowe poinformował na Twitterze, którym drużynom będzie kibicował na Mistrzostwach Świata w Rosji. Wśród nich jest Polska.

Oto zespoły, których grę zamierzam śledzić na mistrzostwach świata. Nie typuję zwycięzców, przedstawiam wyłącznie te drużyny, które mam zamiar śledzić w fazie grupowej – napisał Russell Crowe na swoim oficjalnym koncie na Twitterze.

Wśród wybranych przez hollywoodzką gwiazdę drużyn oprócz Polski są Urugwaj, Portugalia, Australia, Islandia, Kostaryka, Korea Południowa i Belgia.

Słynny „Gladiator” napisał także, iż chciałby, by to Anglia zdobyła mistrzostwo świata, ale według niego największe szanse mają Niemcy.

Crowe wspierał wspierał już polskich piłkarzy podczas mistrzostw Europy we Francji. Napisał wtedy: Podoba mi się polski zespół. Nie byli stawiani jako faworyci, ale czuć, że to prawdziwa drużyna.

These are the teams I’m going to follow in the World Cup .

Not prediction for winners, just the teams I’ve decided to follow in the group stages…

Uruguay

Portugal

Australia

Iceland

Costa Rica

South Korea

Belgium

Poland

Would be happy to see England win but Germany v.strong

— Russell Crowe (@russellcrowe) June 12, 2018