Unia Europejska już nie istnieje. Tak ocenia wpływowy amerykański politolog

Unia Europejska praktycznie przestała już istnieć – ocenił szef portalu analitycznego Geopolitical Futures, a wcześniej think tanku Stratfor George Friedman w wywiadzie dla węgierskiego portalu Mandiner.

George Friedman, znany amerykański politolog, strateg i analityk uważa, że Unia umrze śmiercią naturalną.

„Europejskie instytucje nie rozwiążą się, tylko będą nadal trwały. Ale rozpad już zachodzi. UE w praktyce przestała istnieć, narody nie muszą nawet z niej występować, po prostu ignorują te z zasad Brukseli, które im nie odpowiadają” – uważa Friedman

Czytaj też: Wałęsa w swoim stylu wypowiada się o kandydaturze Jakiego. „Jestem za, a nawet przeciw”

Friedman wskazał, że chociaż druga co do wielkości gospodarka Unii mówi coraz bardziej zdecydowanie o wystąpieniu ze Wspólnoty, to UE nie było w odpowiedzi stać na nic ponad groźbę, że „teraz damy im nauczkę”.

Czytaj też: Paranoik i oszczerca Verhofstadt znów ma atak. Oskarża Kaczyńskiego o branie pieniędzy od Kremla i współpracę z rosyjskim wywiadem

Amerykański naukowiec uważa, że „UE zawiodła, ale nie ma dla niej alternatywy”.

Friedman zakłada, że Niemcy czeka nieunikniony kryzys z powodu zależności od eksportu wynoszącego 50% swego PKB. Podkreśla, że największym partnerem są obecnie Stany Zjednoczone. Warto przy tym dodać, że relacje gospodarcze i polityczne pomiędzy oboma krajami, coraz bardziej się „rozjeżdżają”. Friedman podkreśla, że niemieckie banki – Deutsche Bank i Commerzbank – są, jak ocenia, słabe, a „5-procentowy spadek niemieckiego eksportu doprowadziłby do spadku PKB o blisko 2,5 proc.”.

Friedman ostrzega też przed ciężką sytuacją gospodarczą Włoch spowodowaną przez finansowy kryzys.

„Włoskie długi są przepakowywane i sprzedawane (w nowej postaci), a banki włoskie biorą kredyty od tych banków zachodnich, które udzielają pożyczek pod włoskie zadłużenie jako zabezpieczenie. Ponieważ Włochy są czwartą co do wielkości gospodarką Europy, stanowią centrum zagrożeń systemowych – powiedział”.

Podkreślił, że to Włosi brali pożyczki, ale dawali je inni Europejczycy, a więc obie strony są współwinne kryzysu.

Źródło: TVP Info