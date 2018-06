Stola z centrum antypolskiej propagandy Polin tryumfuje. Jego wystawę prezentującą Polaków jako antysemitów obejrzało 56 tys. osób

– Ponad 56 tys. osób zwiedziło wystawę „Obcy w domu. Wokół Marca ’68”, którą do 24 września można oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wystawa ta prezentuję Polaków jako antysemitów, którzy wyrzucili w 1968 r. kilka tysięcy Żydów ze swojego kraju. Za tę antypolską propagandę w całości płaci polski podatnik.

Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN, twierdzi, że wystawa, która obecnie jest w połowie swojego trwania, cieszy się ogromnym powodzeniem. „Muzeum jeszcze nigdy nie miało takiej frekwencji na żadnej z naszych wystaw czasowych. Do tej pory ekspozycję obejrzało ponad 56 tysięcy osób” – poinformował. Podkreślił, że nie tylko liczba widzów świadczy o sukcesie ekspozycji, ale również liczne pozytywne reakcje.

„To opinie, które napływają do nas od historyków, muzealników, kuratorów, a także – co nas bardzo cieszy – od samych bohaterów tej wystawy, czyli od emigrantów pomarcowych i tych Żydów, którzy w Polsce po 1968 roku pozostali” – mówił Stola. „To wielkie zainteresowanie i wysokie oceny ekspertów dobrze kontrastują z gołosłownymi zarzutami wobec wystawy, wygłaszanymi już w marcu. Pojawiły się wtedy ataki na muzeum za przygotowanie tej wystawy i głosy próbujące zniechęcić do jej oglądania. Zdaje się, że przyniosły skutek odwrotny od zamierzonego” – tryumfuje szef POLIN.

Te „zarzuty” to zwrócenie uwagi na antypolski i filosemicki charakter wystawy, który przedstawia Polaków w złym świetle i nie wyjaśnia prawdziwych przyczyn marca 1968 r. ani roli jaką komuniści pochodzenia żydowskiego odegrali w aparacie władzy komunistycznej Polski.

Wystawa „Obcy w domu. Wokół Marca ’68” otwarta została 8 marca – w 50. rocznicę tzw. wydarzeń marcowych 1968 r. – kryzysu politycznego, studenckich protestów, walki frakcji wewnątrz PZPR. Ekspozycja prezentuje te wydarzenia z perspektywy Żydów, którym władze komunistyczne umożliwiły wyjazd z kraju. Centralnym punktem ekspozycji jest instalacja inspirowana halą warszawskiego Dworca Gdańskiego, z którego 50 lat temu Żydzi wyjeżdżali z Polski.

Polin to centrum antypolskiej propagandy określane oficjalnie jako „muzeum” zbudowane za pieniądze polskiego podatnika, służące celom przemysłu holokausty, który dąży do wyciągnięcia od Polski nienależnych „odszkodowań”. Rząd PiS kontynuuje finansowanie teju placówki, choć działa ona na szkodę Polski.

