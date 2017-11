„Moja córka zmarła z powodu alergii na bezprzewodowy internet”. Zrozpaczona matka domaga się usunięcia wi-fi ze szkół [VIDEO]

Matka tragicznie zmarłej Jennifer Fry nie daje wiary śledczym i specjalistom sądowym którzy twierdzą, że jej córka z powodu depresji popełniła samobójstwo. Zrozpaczona kobieta twierdzi bowiem, że do zgonu jej córki najprawdopodobniej przyczyniła się… alergia na bezprzewodowy internet!

Jak czytamy w Daily Mail Jennifer Fry powiesiła się w kwietniu 2015 r., zaraz po wyjściu ze szkoły. Nastolatkę znaleziono martwą w lesie w Oxfordshire, nieopodal swojego domu w Chadlington. Według śledczych badających powody tragicznej śmierci Jennifer, dziewczyna najprawdopodobniej wpadła w głęboką depresję po śmierci w 2014 r. swojego przyjaciela.

Mimo ustaleń śledczych, mama nastolatki nie dała wiary zapewnieniom koronera i stwierdziła, że według niej bezpośrednią przyczyną śmierci jej córki była alergia na bezprzewodowy internet.

Jak twierdzi na łamach brytyjskich mediów matka zmarłej Jennifer, córka miała mieć od jakiegoś czasu symptomy tej alergii, takie jak bóle głowy, letarg czy mdłości.

Według teorii wyniszczonej emocjonalnie po śmierci córki matki:

– Objawy miały się znacząco nasilać po ekspozycji nastolatki na różne urządzenia elektryczne.

Teraz mama Jennifer Fry walczy o to, by usunąć bezprzewodowy internet ze szkół. Kobieta nie chce także dopuścić do tego, aby bezprzewodowy internet założony został w placówkach NHS.

– Pilnie potrzebne jest poinformowanie całej ludności Wielkiej Brytanii o tym, że technologia nie jest tak bezpieczna, jak nam się to próbuje wmówić – powiedziała mama nastolatki.

– Chcą wprowadzić [do placówek NHS] coś, co tylko czyni chorych jeszcze bardziej chorymi – zakończyła zrozpaczona śmiercią dziecka matka.

Niestety czasami szok wywołany śmiercią bliskiej nam osoby często zaburza nasze racjonalne myślenie. Trudno bowiem uwierzyć w teorię, że 15-letnia Jennifer Fry zginęła z powodu alergii na bezprzewodowy internet.

Daily Mail/ polishexpress/ Wolność24

