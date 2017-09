Nie będzie cmentarza Orląt Lwowskich w polskich paszportach. Ale będą cztery nowe przejścia graniczne i „plan Marshalla” dla Ukrainy

Otwarcie w 2018 r. czterech nowych przejść granicznych i zmodernizowanie dwóch już istniejących uzgodnili podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy szefowie parlamentów Polski i Ukrainy Marek Kuchciński i Andrij Parubij. Marszałek Senatu zapewnił też Ukraińców, że w polskich paszportach nie będzie wizerunku cmentarza Orląt Lwowskich.

Pomysł zamieszczenia takiego wizerunku pojawił się w związku z konkursem na polski paszport, związanym ze 100-leciem odzyskania niepodległości, które przypada w przyszłym roku. Zgłoszone propozycje nawiązywały do miejsc silnie kojarzącym się Polakom z wydarzeniami, które doprowadziły do powstania po latach zaborów niepodległej Polski.

Takim właśnie symbolem jest cmentarz Orląt Lwowskich, czyli młodych ludzi, którzy z bronią w ręku stanęli w 1918 roku do walki o polskość Lwowa. Ukraińscy politycy nie ukrywali, że bardzo pomysł zamieszczenia takiego wizerunku w paszporcie RP bardzo im się nie podoba. Nie oni jedni – z protestem przeciwko wizerunkowi Ostrej Bramy w Wilnie wystąpiły także władze Litwy.

Polska strona postanowiła wziąć więc pod uwagę „wrażliwość” Ukraińców. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się wczoraj w Krynicy-Zdroju spotkał się z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem, który przyjechał na Forum Europa Karpat. Zapewnił go, że cmentarza Orląt w polskim paszporcie nie będzie.

Będą za to cztery nowe przejścia graniczne między Polską i Ukrainą oraz modernizacja dwóch innych. To postulat Kijowa. Strona Ukraińska tłumaczy to faktem, że po zniesieniu wiz dla obywateli tego kraju na wyjazdy do Polski i UE muszą oni stać teraz w długich kolejkach.

Politycy ponadto rozmawiali o wspólnej inicjatywie napisania listu w sprawie Nord Stream II i „Planie Marshalla” dla Ukrainy czyli pakiecie pomocowym na wzór amerykańskiej inicjatywy z połowy lat 40. XX wieku, która postawiła gospodarczo na nogi zrujnowaną przez II Wojnę Światową Europę.

