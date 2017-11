29-latek próbował zgwałcić swoją 79-letnią babcię. Był bohaterem w serialu „Chłopaki do wzięcia”

Pięć tysięcy złotych zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę i 10 lat zakazu zbliżania się na odległość mniejszą niż 30 metrów. Taki wyrok usłyszał 29-latek z Tarnowa, które sąd skazał za usiłowanie gwałtu na 79-letniej babci.

Do napadu i próby gwałtu doszło w niewielkiej podtarnowskiej miejscowości. Tam, po pracy dwóch mężczyzn spożywało dość znaczną ilość alkoholu.

Po zakończeniu libacji, oskarżony pojechał do mieszkania swojej babci, aby zjeść z nią obiad. W jego trakcie wszczęła się awantura.

Kłótnia bardzo szybko zmieniła się w brutalny atak i szarpaninę. Kobieta była bita, rzucana o ścianę. Wnuczek bez zastanowienia starał się zmusić babcię do stosunku seksualnego.

Jak przedstawił sąd, kobieta zaproponowała mężczyźnie, że da mu pieniądze które będzie mógł wydać w agencji towarzyskiej. Ten jednak nadal kontynuował próbę gwałtu.

Co ciekawe, pomimo że dane 29-latka nie są upublicznione, to z nieoficjalnych źródeł wiadomo, iż był on uczestnikiem serialu dokumentalnego „Chłopaki do wzięcia”. Według lokalnych mieszkańców wcześniej zdarzały mu się alkoholowe ekscesy, jednak nikt nie spodziewał się, iż ma zaburzenia na punkcie seksualnym.

źródło: dziennikpolski.pl / Wolność24.pl