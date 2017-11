Czas na zakupowe szaleństwo. Black Friday 2017 już niedługo w Polsce. Sprawdź, kiedy

Black Friday 2017 bądź tłumacząc na polski Czarny Piątek to pierwszy dzień przedświątecznej zakupowej gorączki. W Stanach Zjednoczonych to dzień wyczekiwany przez miliony. Czy moda przyjdzie również do Polski?

Tym razem oficjalny start „gwiazdkowego” sezonu zakupowego przewidziany jest na 24 listopada 2017.

To właśnie w tym dniu wypada tak zwany Black Friday czyli dzień, w którym właściciele sklepów przebijają się kolejnymi zniżkami i promocjami. Klienci tylko w tym dniu mogą dokonać zakupu tańszego nawet o 70 procent.

W Stanach Zjednoczonych, Czarny Piątek to dzień w którym blisko 100 milionów amerykanów rusza do sklepów. Jak mówią eksperci, średnio wydają tego dnia kwotę 400 dolarów. W związku z tym właściwie każda sieć przygotowuje w tym dniu oferty, które mają przyciągnąć jak największą liczbę klientów.

Pomimo, że „zakupowe święto” w Polsce dopiero raczkuje to już teraz sieci handlowe zapowiadają, że 24 listopada można spodziewać się na prawdę atrakcyjnych promocji.

źródło: se.pl / Wolność24.pl