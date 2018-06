Polski Żyd o nowelizacji ustawy o IPN: „Atak na ustawę był atakiem na polskie państwo”

Ustawa o IPN powinna zostać w niezmienionym kształcie – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Janusz Simcha Sujecki, polski Żyd, praktykujący judaizm, varsavianista i muzealnik. Twierdzi, że to co zrobił ze złagodzeniem ustawy o IPN polski rząd jest tragedią.

Ta ustawa w formie, w której pojawiła się styczniu była bardzo precyzyjna. Określała dokładnie co ma być karane. Chodziło jedynie o obrażanie całego narodu, bądź państwa polskiego o masowy udział w mordowaniu Żydów – powiedział o haniebnej decyzji rządu z 27. czerwca Sujecki.

Nie o wskazywanie pojedynczych przypadków zbrodni. Dlatego cala nagonka na ustawę, kłamstwa, że nastąpi zablokowanie badań była kłamliwa. Wszyscy, którzy atakowali ustawę mieli świadomość, że to atak na państwo polskie i społeczeństwo – podkreślał rozmówca DoRzeczy.pl.

Ustawy należało twardo bronić. Tymczasem nastąpiło wycofanie się z części zapisów. To tak, jakby kogoś pomówiono o pospolite przestępstwo, a pomówiony najpierw złożył pozew, ale jeszcze przed procesem, pozew wycofał i chciał sam iść na ugodę. Taki człowiek nie przekona nikogo, że nie jest złodziejem, bo wszyscy będą mówić: no tak, ale się wycofał, to znaczy, że przyznał się. Z ustawą o IPN jest bardzo podobnie – stwierdził Sujecki.

Teraz na Zachodzie mogą mówić, że ta Polska ma jednak coś na sumieniu, byli Polacy masowo mordujący Żydów – podkreśla. Jak zaznacza nie można mówić o żadnym sukcesie. – Na pewno nie jest to żaden sukces. Osobiście dla mnie to straszna tragedia – dodał.

Sujecki jest Polakiem żydowskiego pochodzenia oraz varsavianistą. Przez lata zabiegał o ratowanie żydowskich zabytków w Polsce. Za co został uhonorowany w 1998 roku dyplomem uznania za „zasługi dla ochrony zabytków kultury żydowskiej w Polsce”.

Po tym jak obecna ambasador Izraela Anna Azari skrytykowała ustawę o IPN, Sujecki dyplom odesłał i skierował pismo do ambasady. – Nadal podtrzymuję swoje obecne zdanie. Pani Azari od lutego nie udzieliła mi odpowiedzi, a zadałem tam istotne pytania między innymi o obojętność Zachodu i części środowisk żydowskich wobec Holocaustu – podsumował

Źródło: dorzeczy.pl