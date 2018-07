Prof. Gwiazdowski: Skok na Sąd Najwyższy. Dziś to PiS jest złodziejem. I to uzbrojonym. Nie do obrony!

Już dziś, 4 lipca, rozpoczęły się główne wydarzenia wokół Sądu Najwyższego, którego to skład postanowił zmienić PiS – między innymi odsyłając na zasłużoną emeryturę I Prezes SN Małgorzatę Gersdorf. Ta jednak przyszła dziś do pracy, czego pilnowały całe masy ludu pracującego.

4 lipca, zgodnie z nową ustawą, I Prezes SN miała zakończyć swoją kadencję, sama stwierdziła jednak, że jej kadencja trwa do 2020 roku i przyszła dziś do pracy. W postępowych mediach słychać było, że PiS co prawda nie zdecydował się na wariant siłowy, ale przecież na pewno jest do tego zdolny!

Sytuację wokół Sądu Najwyższego nakreśla w swoim felietonie dla „Rzeczpospolitej” prof. Robert Gwiazdowski. Jak stwierdza konstytucja jest niejasna i mówi o nieusuwalności sędziów, PiS jednak zawarł w ustawie sformułowanie „przejście w stan spoczynku”, co ma być czymś innym niż usunięcie.

„Co nie znaczy, że nie łamie konstytucji. Między innymi dzięki poprzednikom, którzy ją naginali. Aż ktoś ją w końcu złamał” – podkreśla prof. Gwiazdowski. Wskazuje też na to, że konstytucja jest bublem prawnym, bo napisano ją tylko na „dobre czasy”, kiedy nikt nie będzie próbował jej obejść.

„Jak się pisze umowę sprzedaży przysłowiowej pietruszki, trzeba sprawdzać jak się mają do siebie jej poszczególne przepisy i analizować jak na ich stosowanie mogą wpłynąć różne zdarzenia” – pisze prof. Gwiazdowski.

W dalszej części felietonu Gwiazdowski przypomina, że ustawa o Sądzie Najwyższym z 2002 roku wprowadziła dwa ograniczenia, które nie wynikały z konstytucji, tj. wymóg, aby prezesem SN był jego członek w stanie czynnym.

„Po pierwsze, konstytucja nie wyklucza, żeby Zgromadzenie Ogólne Sędziów mogło przestawić Prezydentowi kandydata spoza swojego grona! Po drugie, nie nakazuje nawet, żeby to w ogóle musiał być sędzia! Zgodnie z literą konstytucji mógłby to być jakiś zacny profesor prawa. Albo nestor adwokatury. Wiem, że to byłoby bez sensu – ale w zgodzie z konstytucją” – wskazuje prof. Gwiazdowski.

To akurat nic dziwnego, jak wiadomo wiele rzeczy, które są bez sensu, jest w zgodzie z konstytucją. Dalej odnosi się do tego, co obecnie jest zawarte w najważniejszym akcie prawnym w kraju: „Prezydent powołuje Prezesa Sądu Najwyższego spośród sędziów w stanie czynnym, to nie oznacza, że jak już powołał, a w trakcie kadencji przejdzie on w stan spoczynku, to skończy mu się kadencja określona w Konstytucji, która tego w ogóle nie przewiduje”.

„(PiS – red.) dopiero w nowej ustawie z 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym dodał przepis że „osoba powołana na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku…”. Nie ma takiego wymogu w konstytucji! Co gorsza dla PiS, zmiana ta została wprowadzona w trakcie trwania kadencji Prezesa Sądu Najwyższego. Nie do obrony!” – dodaje prof. Gwiazdowski.

Przypomina też sytuację, kiedy to Platforma Obywatelska próbowała wepchnąć swoich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, przeciwko czemu PiS protestował. „Ale dziś to PiS jest złodziejem. I to uzbrojonym. Aczkolwiek to twórcy konstytucji go uzbroili – w karabin z nieprecyzyjnymi przepisami. A teraz się dziwią, że strzela, I jeszcze żądają, żeby inni rzucili się mu ten karabin wyrwać” – wskazuje.

„Skoro sędziowie są „nieusuwalni” to nie można ich de facto „usuwać” przy pomocy ustawy obniżającej wiek emerytalny, choć inaczej to się nazywa. Bo inaczej też będzie jak w konstytucji PRL – która stanowiła przecież, że sędziowie są „niezawiśli”. Nie da się tym razem ukryć, że PiS ma ewidentnie wrogie zamiary wobec sędziów” – zakończył prof. Gwiazdowski.

