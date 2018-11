Cejrowski wyleciał z TVP Info, bo obraził Kaczyńskiego? „Był chamem wobec kobiety i powinien z liścia dostać” [VIDEO]

W czwartkowy poranek Wojciech Cejrowski był gościem radia WNET. Tam wypowiedział się na temat działań PiS-u ws. sądownictwa i prawa do aborcji. Skomentował też w mocnych słowach zachowanie Jarosława Kaczyńskiego, kiedy ten groził palcem posłance Siarkowskiej. „Ośmielił się w tym momencie cham Kaczyński grozić palcem, chamstwo jeżeli poseł nawet mojej partii schodzi z mównicy i ja grożę palcem.” Po południu Cejrowski został wywalony z TVP Info. Przypadek?

W czwartek po południu Cejrowski oznajmił w mediach społecznościowych, że jego udział w programie Michała Rachonia „Minęła 20” został anulowany. Na razie do końca roku. Co było przyczyną pozbycia się Cejrowskiego z TVP Info? Nikt nie wie, ale dziwnym zbiegiem okoliczności w czwartkowy poranek znany podróżnik powiedział kilka bardzo mocnych słów.

Wojciech Cejrowski wypowiedział się w radiu WNET o swoich odczuciach względem niespełnionych obietnic, partii rządzącej. Mówił o zakazie aborcji i cofnięciu się PiS-u w reformie sądownictwa. Dostało się również osobiście naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu.

„Moje motywacje są głównie religijne w polityce. Ludzie często o tym zapominają, bo ja się mocno angażuję i napyskuję do kogoś, co wygląda trochę na motywacje polityczne. Nie mam w ogóle takiego motywu, jestem patriotą, ale przede wszystkim rzymskim katolikiem, a patriotą w drugiej kolejności. Bo najpierw Bóg, potem honor, czyli sprawy osobiste, i ojczyzna ma być trzecia” – zaczął Cejrowski.

„Najpierw Bóg potem honor, czyli masz zadbać o swoje sumienie, a potem zajmować się sprawami szerszymi czyli sumieniami innych. I wtedy się dopiero ojczyzną zajmujesz. Na trzecim miejscu jest ojczyzna i sprawy polityczne. No i u mnie ten Bóg jest najważniejszy.”

„I jeżeli PiS wystawia mnie (ws. zakazu aborcji – przyp. red.) po raz trzeci, to ja muszę roztropnie uznać, że nie chce tego załatwić. I, że w ramach dobrej zmiany to było przewidziane, chociaż było ogłaszane. I następnym razem będę musiał szukać jakiegoś innego sposobu, być może znowu jedyną nadzieja będzie PiS, ale być może zgłosi się ktoś inny, kto powie ja wam to załatwię i będzie wyglądał bardziej uczciwie od PiS-u.”

„Natomiast w sprawach sądowych to było dla mnie istotne, bo rzeczywiście kluczowe jest rozsądzanie sporów między obywatelami w państwie. Mniej ważne są przepisy. Np. mogłoby nie być prawa budowlanego, gdyby sądy działały sprawnie, bo to co w tej chwili załatwia urzędnik, czyli uzgodnienie projektu ze wszystkimi sąsiadami, sprawdzanie czy on jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego. Takie rzeczy mógłby załatwiać sąd.”

„Sądy są kluczowe w państwie. I reforma sądowa, którą „dobra zmiana” obiecywała w tej chwili została zatrzymana a nawet cofnięta po tej fandze w Brukseli, której oni podlegli w tak podejrzany dla mnie sposób. To nie było nic wyjątkowego, ten moment kiedy oni postanowili cofnąć wszystkie zmiany, które poczynili. Stracić kompletnie rozpęd w tej sprawie. To nie było żadne szczególne zebranie, to nie był szczególny wyrok ani moment w unii.”

Jednak słowa które mogły osobiście urazić prezesa Kaczyńskiego podły na końcu wywiadu.

„Nagle się dowiadujemy, że oni wszyscy się nagle ugięli i wielu posłów PiS też było zaskoczonych. Tak jak tej Pani Siarkowskiej, której ośmielił się w tym momencie cham Kaczyński grozić palcem. To chamstwo jeżeli poseł nawet mojej partii schodzi z mównicy i ja grożę palcem. Jeśli to było intencją Jarosława Kaczyńskiego, to w tym momencie był chamem wobec kobiety i powinien z liścia dostać. Jeśli to było intencją jego. Nie wytłumaczył nam tego publicznie, czy groził jej palcem, czy wymachiwał sobie tylko na muchę jakąś” – skwitował Cejrowski.

Jak wiemy w sprawach szacunku do kobiet Jarosław Kaczyński jest bardzo wrażliwy. O tym jak pogroził palcem posłane Siarkowskiej pisaliśmy już wcześniej.

Czy jest możliwe, że to go tak ubodło, że postanowił wywalić Cejrowskiego z TVP Info? Niekoniecznie on osobiście, ale jakiś jego wierny Tołdi. A może powodem była chęć wyciszenia skandalu jaki zrobiła swoim listem ambasador USA Mosbacher? Niedługo zapewne dowiemy się więcej w tej sprawie.

Cały wywiad poniżej.

Źródło: Radio WNET