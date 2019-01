To najlepszy komentarz na wściekłą bijatykę POPiSu po śmierci Pawła Adamowicza. Korwin-Mikke mówi jak jest [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke skomentował wojnę pomiędzy PO a PiS, która rozgorzała na dobre po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Internauci zgadzają się z prezesem partii Wolność: „To najlepsze podsumowanie.”

Janusz Korwin-Mikke w swoim videoblogu podsumował histeryczną bijatykę fanatywków PO i PiS po śmeirci Pawła Adamowicza.

Korwin zacytował na początku wypowiedzi polityków opozycji totalnej, którzy hejtowali Pawła Adamowicza, kiedy ten wyłamał się z ich szeregów.

Na koniec JKM podsumował to tak:

„Ja to mówię po to, żeby nie twierdzić, że to tylko PiS robiła kampanię hejtu przeciwko panu Adamowiczowi. PO robiła dokładnie to samo” – powiedział Korwin-Mikke.

„Żebyśmy sobie jasno powiedzieli: tego typu wypadki mogą się zdarzyć każdej władzy. Gdybyśmy my rządzili Polską, też mogłyby się zdarzać tego typu przypadki, nie ma na to żadnego sposobu.”

„Nie można obwiniać żadnej ze stron, ani PO ani PiSu – ja wiem, że to się robi bo motłoch wyborczy lubi takie proste wyjaśnienia – ale powiedzmy jasno: wypadki po prostu chodzą po ludziach” – podsumował Korwin.

Janusz Korwin-Mikke z partią Wolność i koalicjantami w wyborach do PE czyli Grzegorzem Braunem, Piotrem Liroyem Marcem i Ruchem narodowym, jako jedyni z niewielu na scenie politycznej nie biorą udziału w tej obłąkanej wojnie polsko-polskiej, bo dobrze wiedzą, że to jest działanie na szkodę naszego państwa i narodu. Pozostali niestety szaleją…