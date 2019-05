Sebastian Kaleta ujawnia źródła finansowania Leszka Jażdżewskiego, który porównał Kościół i katolików do świń tarzających się w błocie

Szef „Liberte” i organizator spotkania na Uniwersytecie Warszawskim, Leszek Jażdżewski, wystąpił tuż przed Donaldem Tuskiem. Rozpoczął od ataku na Kościół i katolików. Sebastian Kaleta ujawnia, kto stoi za „neo-Palikotem Tuska”. Te powiązania bardzo wiele wyjaśniają.



„Cały ten neo-Palikot Tuska Leszek Jażdżewski to gość finansowany przez niemieckiego podatnika (wg Salon24 – screen) oraz Sorosa (screen z portalu Liberte). Niezła kombinacja” – stwierdził warszawski radny.

„Ludzie z tak oczywistymi źródłami finansowania mają podtrzymać zainteresowanie Tuskiem w Polsce 😂” – dodał Kaleta.

Z dołączonych do wpisu zrzutów ekranu wynika, że wydawcą „Liberte!”, której szefuje Jażdżewski, jest łódzka Fundacja Industrial. Co prawda najnowsze sprawozdanie finansowe fundacji pochodzi z 2013 roku, ponieważ nowszego z niewiadomych przyczyn nie zamieściła na swoje stronie, jednak jasno wskazuje ono źródła finansowania. A są to niemiecka fundacja Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit – finansowana większościowo przez niemieckie MSZ i niemieckie Ministerstwo Rozwoju i Współpracy Gospodarczej. Ponadto Industrial otrzymała także dotację z węgierskiej Republikon Foundation, również częściowo finansowanej przez Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.

„Liberte!” powstaje również dzięki „Open Society Foundations” założonej w 1993 roku w USA przez George’a Sorosa.

Źródło: Twitter