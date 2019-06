Linie metra i podmiejskich pociągów, które przewożą największą liczbę pasażerów. W pierwszej „10” tylko jedno połączenie z Europy

Google wprowadził nowy system, który pozwala liczyć pasażerów komunikacji miejskiej na poszczególnych liniach transportu. Przetestowano go od października do teraz, ale na razie tylko w 30 miastach. Wyniki dotyczą godzin porannego szczytu.

Taką klasyfikację wygrywa „Urquiza Line” w Buenos Aires. Zaraz za linią z Argentyny jest brazylijskie Sao Paulo i linia 11 (Coral). Podium uzupełnia jeszcze linia A także Buenos Aires.

Czwarta pozycja transportowego ścisku należy znowu do Sao Paulo i „diamentowej” linii 8 tamtejszego metra. Przewożące 600 tys. pasażerów paryskie metro linii 13 to miejsce piąte. Podobno najbardziej obleganymi przystankami na tej linii są trzy końcowe stacje na północy, czyli Mairie de Saint-Ouen, Mairie de Clichy i Garibaldi.

Kolejne rekordowe przewozy to linia C w Buenos Aires, Chuo lIne w Tokio, linia 9 (Emerald) znowu w Sao Paulo, japoński Nippori-Toneri w Tokio i pociąg L z Nowego Jorku.

