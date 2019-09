Zamach na polską szkołę we Lwowie. Nieznani sprawcy zaatakowali placówkę, w której odbywało się rozpoczęcie roku

Do niebezpiecznego incydentu doszło we Lwowie na Ukrainie. W tym niegdyś polskim mieście wciąż funkcjonuje zorganizowana mniejszość polonijna posiadająca swoje szkoły, kościoły etc. Podczas poniedziałkowego rozpoczęcia roku jedna z takich szkól została zaatakowana przez nieznanych sprawców.

Szkoła dla polskich dzieci im. Marii Konopnickiej nr 24 we Lwowie została obrzucona kamieniami i innymi przedmiotami przez nieznanych sprawców.

Incydent był o tyle niebezpieczny, że w placówce właśnie odbywało się rozpoczęcie roku szkolnego, i było w niej wiele dzieci.

Zdarzenie nosi znamiona celowego zamachu na zdrowie Polaków gdyż sprawcy wybrali budynek na terenie szkoły, w którym zgromadzili się ludzie.

Gdyby był to zwykły czyn chuligański to kamieniami obrzucono by najprawdopodobniej główny budynek szkolny, który w czasie obchodów rozpoczęcia roku szkolnego stał pusty.

Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale sprawcy pozostają na wolności.

Mer Lwowa Andrij Sadowyj domaga się natychmiastowej reakcji organów ścigania i ukarania sprawców” – poinformowała o incydencie służba prasowa Urzędu Miasta Lwowa.

Funkcjonariusze przeprowadzają inspekcję terenu w celu odnalezienia osób naruszających prawo i porządek. Tych ludzi należy pociągnąć do odpowiedzialności – podkreślił Sadowyj.

Źródło: city-adm.lviv.ua, zaxid.net