Z czym nie może poradzić sobie rząd Morawieckiego?

– Nasi poprzednicy podwyższali podatki, bo nie mogli poradzić sobie z mafiami VAT-owskimi – stwierdził na antenie „Polsat News” premier Mateusz Morawiecki. Powstaje więc bardzo ważne pytanie – z czym nie radzi sobie rząd Prawa i Sprawiedliwości, skoro nagminnie podwyższa podatki?

W ostatnich dniach Morawiecki i jego świta dokonali rzeczy niezwykłej jak na siebie, czyli obniżyli podatek PIT. Wprawdzie niewiele, bo o 1 proc., ale lepszy rydz niż nic. Na tym jednak dobre wiadomości się kończą.

To bowiem nic innego jak sprytny zabieg wizerunkowy. Symbolicznie obniżono podatek dochodowy, ale w innych dziedzinach życia dowalono, jak tylko można. PiS od początku swoich rządów w 2015 roku podwyższył aż 30 podatków i opłat!

A to nie koniec, bo po wyborach planowana jest kolejna ofensywa podatkowa. Wzrośnie choćby akcyza na alkohol i papierosy, drastycznie pójdą w górę również składki za ZUS, popularną studnię bez dna.

Rząd PiS bezczelnie kłamie, że coś „daje” obywatelom, gdy w rzeczywistości co najwyżej oddaje pieniądze pobrane w podatkach, pomniejszając oczywiście wypłatę o należną sobie – i to nie małą – prowizję. Teraz dorzuca kolejną perfidną manipulację.

– Oni (PO – red.) przecież podwyższali podatki, bo nie mogli sobie poradzić z mafiami VAT-owskimi (…) My byliśmy w stanie tak uszczelnić system podatkowy, że obniżyliśmy podatki – powiedział w „Polsat News” Morawiecki.

To oczywiście bujda na resorach. Wykaz wszystkich podniesionych podatków i opłat prezentujemy poniżej. A do Pana premiera mamy bardzo ważne pytanie – skoro poprzednicy podwyższali podatki, bo sobie nie radzili z mafiami VAT-owskimi, to z czym nie radzi sobie Prawo i Sprawiedliwość, skoro również podwyższa podatki?

Lista 30 podwyżek podatku rządu PiS:

1. Podatek bankowy, czyli od kredytów,

2. Podatek handlowy, czyli od zakupów,

3. Podatek „galeryjny” – początkowo od galerii handlowych i biurowców,

4. następnie od wszelkich nieruchomości komercyjnych,

5. w tym nawet od budynków z mieszkaniami na wynajem,

6. Rząd utrzymał wyższą stawkę VAT 23%,

7. Podniósł VAT z 8 na 23% na wybrane produkty, np. na prezerwatywy,

8. Postanowił owatować „Noc Muzeów” i inne imprezy promujące instytucje kultury (muzea nie będą mogły w całości odliczać VAT-u z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją tych imprez),

9. Zaostrzył sposób naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy,

10. i opodatkowania farm wiatrowych,

11. Zlikwidował liniowy PIT dla przedsiębiorców,

12. Wprowadził „daninę solidarnościową”,

13. Zniósł limit składek emerytalno-rentowych,

14. Obniżył do zera kwotę wolną od wysokich zarobków,

15. I pozbawił wiele grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów,

16. Opodatkował wkłady pieniężne wnoszone do firm,

17. Oraz przychody z dziedziczonego majątku lub,

18. Otrzymanego jako darowizna, którego nie będzie można już amortyzować (w lipcu ma zostać przywrócona możliwość amortyzowania dziedziczonego majtku),

19. Ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na usługi świadczone przez podmioty powiązane, na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów, jak również na znaki towarowe, czy licencje,

20. Zlikwidował możliwość pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych,

21. Zawęził listę przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej zwolnionych z opodatkowania. Oprócz wyżej wymienionych rząd zwiększył lub wprowadził quasi-fiskalne opłaty:

22. Opłatę przejściową,

23. I tzw. opłatę mocową za prąd,

24. Opłatę emisyjną od paliw,

25. Opłatę wodną,

26. Opłatę jakościową za badanie techniczne pojazdów,

27. I opłatę dodatkową, jeśli przeprowadzi się je po terminie,

28. Opłatę denną od przystani,

29. Opłatę recyklingową,

30. Podwyżkę opłat za wywóz niesegregowanych śmieci.