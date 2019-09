Ukraina dostarczy kwitów na kandydata Demokratów w wyborach prezydenckich? Atak na prezydenta Trumpa za jego kontakty z Zełenskim

Wg nieoficjalnych doniesień, prezydent Donald Trump miał w telefonicznej rozmowie z prezydentem Ukrainy Zełenskim poprosić o zbadanie przez tamtejsze służby działalności syna Joe Bidena.

„The Wall Street Journal” podał, że Donald Trump poprosił Wołodymyra Zełeńskiego kilka razy o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie. Rudy Giuliani, potwierdził w CNN, że Ukraina została poproszona o „zbadanie zarzutów” pośrednio związanych z Joe Bidenem w dużej aferze korupcyjnej. Jego syn, Hunter Biden, pracował dla ukraińskiej grupy paliwowej od 2014 roku, a jego ojciec był wtedy wiceprezydentem USA.

Rozmowę prezydentów niektóre media i Demokraci kwalifikują jako „zbierania haków” na rywala w wyborach prezydenckich. Zaalarmowano Kongres, który rozpoczął dochodzenie parlamentarne w sprawie relacji pomiędzy Białym Domem a Ukrainą. Założona teza to wywieranie presji na Kijów w aferze Bidena.

MUST WATCH: Jeremy Bash sees 3 possible underlying crimes here: Extortion, conspiracy to engage in extortion, and conspiracy to violate federal election law. See the full interview w/ @NicolleDWallace : https://t.co/BGGwNbvX68 pic.twitter.com/umIzyCMOlH

Demokraci sugerują nawet, że elementem tego nacisku mogło być okresowe wstrzymanie 250 milionów dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy, które odblokowano 11 września. Rudy Giuliani broni Donalda Trumpa i mówi, że Prezydent, który radzi nowo wybranemu przywódcy drugiego kraju znanego z korupcji, że zrobiłby dobrze, aby zbadać te sprawy, po prostu dobrze wykonuje swoją pracę.

Giuliani dopowiada na Twitterze, że „gdyby swoją pracę odrobił Obama, to rodziny Bidenów nie obciążałyby miliony z Ukrainy i miliardy z Chin”. Tego typu historie to znak, że wybory w USA coraz bliżej. Tamtejsi pijarowcy Demokratów pokazują jak można fakty korupcji przekuć w zarzuty wobec przeciwnika, który je podnosi.

A President telling a Pres-elect of a well known corrupt country he better investigate corruption that affects US is doing his job. Maybe if Obama did that the Biden Family wouldn’t have bilked millions from Ukraine and billions from China; being covered up by a Corrupt Media.

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 20, 2019