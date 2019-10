Sala wypełniona po brzegi. Konwencja Konfederacji w Kielcach: „Poza bandą czworga jest wybór” [FOTO]

Poza „bandą czworga” jest jeszcze Konfederacja – powiedział w piątek na konwencji Konfederacji Wolność i Niepodległość w Kielcach Dawid Lewicki. Konfederacja – dodał – proponuje „największą ulgę podatkową w 30-letniej historii postkomunistycznej Polski”. Sala lustrzana WDK została wypełniona po brzegi.

– My nie chcemy poruszać się w tym bagnie, w tym co spływa po najdroższej oczyszczalni ścieków w Europie do Wisły. My chcemy po prostu to bagno osuszyć – mówił Lewicki dodając, że „dokonanie tego nie będzie łatwe”.

Wskazał, że z roku na rok zwiększa się liczba urzędników, rozrasta się administracja, a politycy nie chcą tego zahamować. – Zmieniają się tylko na stanowiskach i tak w koło. Raz PSL, PSL zawsze prawie, raz PiS, raz Platforma, SLD, które szczerzy sobie zęby na kolejne stołki – mówił Lewicki. Przekonywał, że rolą Konfederacji jest być tą siłą, która powstrzyma lewicę.

– Bo jak straci władze PiS, to za chwilę może dojść do władzy lewica, już wtedy będzie naprawdę tragicznie w tym kraju. Nie dość, że będą realizować socjalizm gospodarczy, to jeszcze będą wprowadzać marksizm kulturowy, o którym tak często teraz mówią – uważa Lewicki.

Oświadczył, że Konfederacja ma krótki, treściwy program – 1000 plus+. – Proponujemy największą ulgę podatkową w 30-letniej historii postkomunistycznej Polski. Proponujemy dobrowolny ZUS, zerowy PIT – powiedział Lewicki.

Wśród propozycji jest też obniżenie stawek akcyzy i VAT. – Tak, aby paliwo na stacji nie kosztowało was ponad 5 zł, a 3 zł. My rozumiemy, że kołem zamachowym gospodarki jest tani transport – dodał Lewicki.

Braun: Przyszłość należy do Konfederacji

Głos zabrał również Grzegorz Braun, lider partii Konfederacja Korony Polskiej (Korona). Wskazał, że Konfederacja jest najmłodszą partią z tych stających w szranki do wyborów. – Ta średnia wieku nie przekracza 40 lat. Co z tego wynika? Że przyszłość należy do Konfederacji – powiedział Braun.

Dodał, że działacze Konfederacji nie muszą „retuszować swoich biografii”. – Nie musimy wstydliwie wykreślać z notek internetowych przynależności (…) do innych diametralnie różnych, przeciwnych formacji ideowych, (…) do których należeli przez lata ludzie, którzy dzisiaj roszczą sobie pretensje do monopolu na polskiej scenie politycznej – powiedział.

Podczas konwencji przedstawiono kandydatów ugrupowania w wyborach do Sejmu w woj. świętokrzyskim. Liderem listy jest wiceprezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak.

Apel do wyborców Liroya

– Mamy możliwość wprowadzić w całym kraju reprezentantów do Sejmu. Mamy wielką szansę, jak wskazują wszystkie sondaże, przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy. Z drugiej strony te sondaże wskazują, że bardzo istotna jest mobilizacja naszych wyborców. Mamy wielu sympatyków, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Dlatego gorąco namawiam do głosowania i udania się do urn wyborczych, żeby te rozbudzone nadzieje się nie zmarnowały – apelował Bosak

Odniósł się też do piątkowej konferencji posła Piotra Liroya-Marca, który poparł w wyborach kandydata Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Tadeusza Rossa, byłego posła i europosła, a teraz radnego Warszawy.

– To pokazuje, że lista Skutecznych, lista Liroya, nie jest już listą antysystemową. Głos na Liroya to głos na Koalicję Obywatelską, na systemową formację, całkowicie skompromitowaną, kojarzoną z tym układem, z którymi partie skupione w Konfederacji walczą. Apelujemy do wszystkich wyborców, którzy wiązali jakieś nadzieje z tą postacią, tak znaną tutaj w Kielcach. Żeby głosowali na Konfederację, żeby tych głosów antysystemowych nie rozbijać – powiedział Bosak.

