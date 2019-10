Tak wyglądały urodziny Putina! Prezydent Rosji przy granicy z Mongolią zbierał… dary lasu [VIDEO]

Kreml podaje, że rosyjski prezydent z okazji przypadających dzisiaj 67 urodzin wybrał się razem z ministrem obrony Siergiejem Szojgu na grzyby. Wypad na Syberię był podobno udany.

Ubrany w moro Putin spacerował po okolicach Tuwy, w pobliżu granicy z Mongolią. Na udostępnionym przez Kreml nagraniu widać, że panowie zbierają nie tylko grzyby, ale też jagody i inne dary lasu. To zapewne kolejny element ocieplania wizerunku prezydenta, zwłaszcza, że grzybobrania są dla Rosjan równie ekscytujące jak i dla Polaków.

Było też trochę wspinaczki na 2000 metrów i jazdy terenowej. To z kolei miało pokazać, że zbliżający się do siedemdziesiątki Putin jest nadal w dobrej kondycji fizycznej i jeszcze nie jedną kadencję może udźwignąć. Chociaż na wzgórzu był jednak trochę zdyszany.…

W sumie nic nowego. Putin w propagandzie kremlowskiej był już m.in. judoką, rybakiem, pływakiem, lotniarzem latającym z ptakami. Teraz przyszła pora na grzyby i dobrze, że nie… atomowe.

#Putin enjoys Siberian taiga on the eve of his birthday pic.twitter.com/kHvFGuPjln

— Ruptly (@Ruptly) October 7, 2019