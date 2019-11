Mentzen ostro odpowiada Ziemkiewiczowi! „Naprawdę mamy być jedenastoma Andruszkiewiczami?” [WIDEO]

Pod koniec swojego wykładu na VII Konferencji Prawicy Wolnościowej, Sławomir Mentzen odniósł się do sugestii Rafała Ziemkiewicza, jakoby Konfederacja powinna ściśle współpracować z Prawem i Sprawiedliwością. Wolnościowy polityk zdecydowanie nie zgodził się z taką tezą.

Publicysta Ziemkiewicz stwierdził, że Konfederacja powinna nastawić swój żagiel, ponieważ mamy wielką polaryzację pomiędzy jedną a drugą częścią sceny politycznej. Z badań wynika natomiast, że wyborcy Konfederacji jako swój „drugi” wybór zdecydowanie częściej wskazywali PiS, aniżeli PO.

– Rafał Ziemkiewicz jest wielkim autorytetem dla istotnej części naszego środowiska, dlatego uważam, że jego pogląd zasługuje na odniesienie się, na dyskusję i przemyślenia. Nie możemy z góry zakładać, że on życzy nam źle – rozpoczął wątek Mentzen.

– Z taką intencją podszedłem do tego zagadnienia i wyszło mi, że jednak Ziemkiewicz nie ma racji – powiedział ekonomista i prawnik, po czym przeszedł do argumentacji.

„Nie chcemy się z nikim stopić”

Mentzen przypomniał, że podobną taktykę przyjął pewien poseł, który do Sejmu wchodził z list Kukiz’15. – To jest droga, którą obrał Adam Andruszkiewicz. Zauważył, że jeżeli w mediach publicznych będzie bardzo mocno atakował Tuska, to będzie częściej zapraszany do tych mediów, jego popularność będzie rosła. W efekcie został wiceministrem w PiS-ie – powiedział.

– Pytanie, czy my jesteśmy w Sejmie po to, żeby mieć jakieś stanowisko, gabinet, sekretarkę i kilometrówki? Żeby prokurator mniej wnikliwie przyglądał się naszym postępowaniom karnym? Po to szliśmy do Sejmu? Nie, poszliśmy po to, żeby coś załatwić – kontynuował.

– A co Andruszkiewicz załatwił w Sejmie? Czy naprawdę mamy być takimi jedenastoma Andruszkiewiczami? Albo członkami Stowarzyszenia Endecja, którzy prawie w komplecie zameldowali się w PiS-ie? – pytał Mentzen.

– Nie wydaje mi się, żeby to była słuszna droga dla Konfederacji. W drugą stronę również to nie działa. Cztery lata temu taki żagiel, na wspieranie Platformy i atakowanie PiS-u, obrał Ryszard Petru. Gdzie jest dzisiaj Ryszard Petru? Jak mu to nastawienie żagla pomogło? Czy uzyskał wpływ na cokolwiek? Oczywiście nie, stopił się z Platformą, tak jak Andruszkiewicz stopił się z PiS-em, a my nie chcemy się z nikim stopić – zadeklarował polityk Konfederacji.

Tę oraz pozostałe wypowiedzi wraz z nagraniem wideo Sławomira Mentzena można zobaczyć

Do słów Mentzena podczas debaty z redaktorem naczelnym „Najwyższego Czasu!", Tomaszem Sommerem odniósł się również sam Ziemkiewicz.