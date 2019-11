„Nie macie żadnych zasad i honoru, żadnej idei” – komentarze po wybraniu przez PiS aborcjonistki Magdaleny Biejat z Razem[FOTO]

Nie milkną echa wyboru Magdaleny Biejat na przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Po prawej stronie dominują zdecydowanie negatywne oceny. „Seria nieprawdopodobnych wpadek”, „Posłów PiS, którzy poparli tę kandydaturę po prostu nie rozumiem” – to tylko niektóre z komentarzy.

Biejat w głosowaniu poparło 25 posłów, przeciw było trzech, a czterech wstrzymało się od głosu. Kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji, ale głosami posłów PiS wygrała kandydatura poseł przyjmującej postawę pro-aborcyjną.

– Celem nowoczesnej lewicy jest destrukcja rodziny. Jeśli PiS, który ma w Sejmie większość, oddaje komisję rodziny w ręce partii Razem – ludzi, których celem jest zniszczenie rodziny – to widać intencję PiS w odniesieniu do rodziny – powiedział portalowi NCzas.com Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Dziennikarz Łukasz Warzecha twierdzi, że jest to szerzej zaplanowana akcja. Chodzi bowiem o to, aby niewygodne z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości ustawy zrzucić na karb lewicy.

Po co PiS oddaje Komisję ds. Społecznych i Rodziny lewicy? Proste: żeby uwaliła skutecznie każdy niewygodny dla PiS projekt antyaborcyjny, jaki się może pojawić. Ma działać tak samo jak Przyłębska w TK. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) November 14, 2019

Oburzenia takim obrotem spraw nie kryli jednak nawet przedstawiciele PiS-u. „Posłów PiS, którzy poparli tę kandydaturę po prostu nie rozumiem” – napisała Anna Siarkowska.

Tylko 3 (!) posłów przeciwko powołaniu na szefową komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawicielki Lewicy. Z PiS PRZECIW głosowały Elżbieta Duda i Dominika Chorosińska. Pozostałych posłów PiS, którzy poparli tę kandydaturę po prostu nie rozumiem. pic.twitter.com/JSKEHfKVWM — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) November 14, 2019

Nastroje uspokajać próbował Dominik Tarczyński z PiS-u. „Prezes wie co robi. Kolejny raz powtarzam. Nie emocje, a strategia. Spokojnie” – napisał.

W zdecydowanym tonie odpisał mu agent piłkarski Damian Tomczyk. „Skompromitowaliście się Panie Tarczyński i tyle. Czarzasty, Biejat, 30-krotność ZUS, teraz 10% podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. A to dopiero kilka dni pierwszej kadencji. Funkcjonujecie tylko dzięki elektoratowi 500+. Nie macie żadnych zasad i honoru, żadnej idei” – odpowiedział.

Skompromitowaliście się Panie Tarczyński i tyle. Czarzasty, Biejat, 30-krotność ZUS, teraz 10% podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy. A to dopiero kilka dni pierwszej kadencji. Funkcjonujecie tylko dzięki elektoratowi 500+. Nie macie żadnych zasad i honoru, żadnej idei. — Damian Tomczyk (@tomczyk_damian) November 14, 2019

„Seria nieprawdopodobnych wpadek. Nieprawdopodobnych” – tak z kolei sytuację skomentował Sławomir Jastrzębowski, były redaktor naczelny „Super Expressu”.

Seria nieprawdopodobnych wpadek. Nieprawdopodobnych. — sławek jastrzębowski (@sjastrzebowski) November 14, 2019

Wybór Biejat chwali natomiast Sylwia Spurek. „Posłanka Magdalena Biejat – właściwa osoba na właściwym miejscu. Gratuluję objęcia funkcji przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nareszcie szansa na politykę społeczną z perspektywy idei równości i praw człowieka!” – twierdzi weganka.

Posłanka @MagdaBiejat – właściwa osoba na właściwym miejscu. Gratuluję objęcia funkcji przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Nareszcie szansa na politykę społeczną z perspektywy idei równości i praw człowieka! — Sylwia Spurek (@SylwiaSpurek) November 14, 2019

Ciekawa dyskusja wywołała się również z jednym z czołowych propagandystów Prawa i Sprawiedliwości. Użytkownik Jacek Gnój zapytał, co Samuel Pereira sądzi o wyborze Biejat. Dziennikarz TVP Info unikał jasnej deklaracji jak ognia.

Niestety na przewodniczącą Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wybrana została Magdalena Biejat z proaborcyjnej partii Razem. W tej komisji jest projekt obywatelski #ZatrzymajAborcję popierany przez KEP. Za tą kandydaturą głosowała m. in. poseł Anita Czerwińska z @pisorgpl

PiS wybrał na szefa Komisji PSR Biejat, żeby ewentualne pikiety skierować wobec lewaczki. A my będziemy pikietować posłów PiS, którzy lewaczce przekazali komisję. Na banerach bd wizerunki posłów, prawda o aborcji i LGBT. Do zobaczenia @RzecznikPiS @TeresaWargocka @GrzegorzMatusi1 — Krzysztof Kasprzak (@KrzyKasprzak) November 15, 2019

Można to różnie nazywać, ale prawda jest taka, że PIS ma krew na rękach. Rok za rokiem około 1000 duszyczek zabitych dzieci. Taka to cena, którą są gotowi zapłacić dla utrzymania władzy. I to nie jest przerażające? — P. Mikołajczewska (@pmikolajczewska) November 14, 2019

To, co @pisorgpl wyrabia woła o pomstę do nieba! Pokazali swoje prawdziwe oblicze! To PiS swoją większością głosów wybrał Magdalenę Biejat przewodniczącą komisji ds. Rodziny i Polityki społecznej, która popiera aborcję na życzenie i homo małżeństwa. Wstyd! pic.twitter.com/1xUjLzqHHE — Daniel Michalak 🇵🇱 (@D_MichalakPL) November 14, 2019

Powstał nowy sojusz partyjny w Sejmie PIS+SLD+Razem+Wiosna.Podczas głosowania nad wyborem przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej PIS poparł kandydaturę niejakiej Biejat z partii Razem znanej aktywistki aborcyjnej i antykościelnej. — Anna (@Laurunia3) November 15, 2019

Grzegorz Braun @GrzegorzBraun_ poseł @KONFEDERACJA_ na Komisji Polityki Społecznej i Rodziny powiedział prawdę o ochronie życia w Polsce. Dzięki politykom Prawa i Sprawiedliwości @pisorgpl na przewodniczącą została wybrana Magdalena Biejat z @__Lewica! Haniebny sojusz #PiSLD! pic.twitter.com/cRsmtJHcN0 — Daniel Bochen (@BochenDaniel) November 15, 2019

W odpowiedzi na wybór Biejat, Konfederacja powołała parlamentarny Zespół Obrony Życia i Rodziny. Szerzej o tym projekcie piszemy w TYM miejscu.