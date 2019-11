Konfederacja składa oficjalny wniosek o odwołanie aborcjonistki Magdaleny Biejat! Komentuje też ostatnią decyzję PiS-u

Konfederacja Wolność i Niepodległość w przerwie debaty nad expose premiera Mateusza Morawieckiego zorganizowała konferencję prasową w Sejmie. Posłowie odnieśli się na niej do wycofania przez Prawo i Sprawiedliwość projektu o zlikwidowaniu limitu 30-krotności składek na ZUS. Grzegorz Braun przedstawił natomiast wniosek o odwołanie Magdaleny Biejat z przewodniczącej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych.

Jakub Kulesza, Konrad Berkowicz oraz Braun wskazywali, że wycofanie się z PiS-u z ustawy potocznie nazywanej „Megazus” to drobny sukces Konfederacji (więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ).

– Pod wielkimi naciskami, m.in. koła poselskiego Konfederacja, wycofano się z tego straszliwego projektu podniesienia składek na ZUS i zwiększenia opodatkowania pracy nawet do 52 proc., a tym samym wypychania najbardziej wykwalifikowanych pracowników poza granicę naszego kraju – skomentował Kulesza.

Berkowicz stwierdził natomiast, że 11 posłów Konfederacji zmieniło jakość polskiej polityki. – Dlaczego? Dlatego, że dotychczasowa opozycja nie mogła wywierać na PiS żadnego realnego nacisku. Przy dużej polaryzacji i podziale polskiej sceny politycznej na dwa wrogie obozy, PiS nie bał się, że ich wyborcy przejdą na stronę KO czy Lewicy. Tymczasem Konfederacja to ugrupowanie, do którego już przepływa elektorat PiS-u, co pokazują sondaże – powiedział.

Z kolei Braun zaapelował o… radość w związku ze zmianą decyzji przez PiS. – Ucieszmy się wspólnie z tego, że rząd wycofał się z błędu, że zły projekt został – chwilowo przynajmniej – poniechany.

Wniosek o odwołanie Magdaleny Biejat

Konfederacja chce również, by PiS poszedł za ciosem i wycofał się z innej kontrowersyjnej decyzji podjętej na początku pracy IX kadencji Sejmu. Chodzi o odwołanie z funkcji przewodniczącej Komisji Rodziny i Spraw Społecznych zadeklarowanej aborcjonistki – Biejat z partii Razem, wchodzącej w skład Klubu Parlamentarnego Lewicy.

– Skoro władza wycofała się z tak oczywistego błędu, to oczekujemy, że wycofa się również z fatalnych, potencjalnie tragicznych decyzji, które zostały podjęte w sprawie składów prezydiów komisji – powiedział Braun i pokazał wniosek na piśmie. Zostanie on złożony na ręce pani marszałek Sejmu, Elżbiety Witek, w środę.

– Tylko dzięki skromnej obecności Konfederacji w tej komisji w ogóle została zauważona sprawa, że zawiązał potencjalnie tragiczny w skutkach sojusz ponad podziałami PiS-SLD – nie miał wątpliwości Braun.

Podczas konferencji posłowie Konfederacji przypomnieli również, że przygotowali projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną od podatku. Więcej o pomyśle na obniżeniu podatków piszemy w TYM miejscu.