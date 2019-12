Nie tylko Łukasz w Londynie. W Szwecji Polak stanowczo stanął w obronie kobiety [VIDEO]

Nie tylko polskie, ale i światowe media żyją bohaterskim wyczynem Polaka, który kłem narwala bronił przechodniów w Londynie przed islamskim terrorystą. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy taki przypadek, gdy Polak na obczyźnie rzuca się na napastnika. Podobna sytuacja miała miejsce trzy lata temu w Szwecji.

W tym przypadku mowa „tylko” o eksperymencie społecznym. Zorganizowali go dwaj Rosjanie, którzy odgrywali scenki atakowania kobiety (w rzeczywistości ich koleżanki) przy wejściu do metra w Sztokholmie i sprawdzali reakcję przechodniów.

Film z eksperymentu opublikowali na kanale NormelTV. Widać na nim głównie ludzką obojętność. Stanowczo zareagował tylko Polak. Na tyle stanowczo, że trzeba było od razu przerwać scenę i poinformować, że sytuacja, która przed chwilą się wydarzyła, to jedynie inscenizacja. Na koniec podziękowano Polakowi za sprawną i skuteczną pomoc.

Cały film do obejrzenia poniżej. A skąd wiadomo, że to Polak? Padają słowa uważane za nieparlamentarne oraz nakaz natychmiastowych przeprosin kobiety. Akcja zaczyna się od 2:45:

Miejsca eksperymentu nie wybrano przypadkowo. Ledwie miesiąc przed jego przeprowadzeniem na tej samej stacji doszło do bulwersującego zdarzenia. Ubiegający się o azyl w Szwecji Tunezyjczyk zaatakował kobietę z dwójką dzieci – ofiarę kopał i uderzał rękoma, a na koniec opluł. Wszystko dlatego, że kobieta uniemożliwiła mu kradzież torebki innej kobiecie. Po całym zdarzeniu przybysza z Afryki uznano „najbardziej znienawidzonym mężczyzną w Szwecji” i deportowano z kraju.

W tamtej sytuacji nikt nie zareagował. I jak pokazał eksperyment społeczny, w podobnej przechodnie również niezbyt chętnie reagowali. Za wyjątkiem Polaka.

Podobnie jak w Londynie, gdy Łukasz widząc szalejącego na Moście Londyńskim terrorystę, nie bacząc na zagrożenie, zerwał ze ściany restauracji kieł narwala i rzucił się na napastnika. O heroicznym wyczynie rozpisują się media na całym świecie. Więcej do przeczytania w TYM miejscu.

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge.

Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL

— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) November 30, 2019