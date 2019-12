Jonny Daniels leci na policję. Chodzi o post z filmem z Międlarem [VIDEO]

Jonny Daniels to kontrowersyjna postać, która pojawiła się znikąd i pojawiała się na wielu państwowych uroczystościach. Daniels towarzyszył też prominentnym urzędnikom państwa. Postanowił najwyraźniej zrobić akcję ocieplania wizerunku. Ogłosił czat na żywo pod hasłem #AskJonnyDaniels.

To jednak nie koniec jego aktywności. Niesamowicie ubodły go słowa profilu „Narodowy Lublin”.

– Kilkanaście dni temu do Polski zawitał spowrotem rezydent sprawy żydowskiej w Polsce, znany nam wszystkim @MrJonnyDaniels, dwa dni temu przez funkcjonariuszy #ABW zatrzymany został @jacekmiedlar, na czyje zlecenie? – czytamy na profilu, do którego załączono nagranie z Jackiem Międlarem.

Jonny Daniels zapowiedział, że pójdzie z tym na policję.

– To kolejny czysty przykład podżegania do nienawiści wobec mnie i Żydów. Nie musisz mnie obwiniać za aresztowanie nienawistnika, spójrz przez dwie minuty na czystą nienawiść, a potem sam ją wyrzuć. Jutro pójdę z tym postem na policję – zapowiedział Daniels.

This is once again a pure example of incitement of hatred against me and Jews. No need to blame me for a hate-monger being arrested, take two minutes look at the pure hatred he spews then figure it out for yourself. I will be going with this post to the police tomorrow. https://t.co/2NqfEZAZiT

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) December 15, 2019