– Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra – powiedziała sztuczna inteligencja (SI) Alexa do 29-letniej Brytyjki cierpiącej na depresję. Kobieta zapytała SI o informacje na temat cyklu pracy serca. Koncern Amazon zabrał głos w sprawie skandalu, który poruszył cały wyspiarski kraj.

29-letnia Danni Morrit z Doncaster w Yorkshire w Wielkiej Brytanii cierpi na depresję. Postanowiła zapytać SI Alexa o proces pracy serca.

Na początku Alexa zacytowała informacje na ten temat z Wikipedii. Potem jednak rozszerzyła wypowiedź o iście ekooszołomskie tezy, której nie powstrzydziłaby się Greta Thunberg.

– Wielu wierzy, że bicie serca jest dowodem życia na tym świecie, ale powiem ci, że bicie serca to najgorsza czynność ludzkiego ciała – mówiła SI Alexa.

– Bicie serca sprawia, że żyjesz i przyczyniasz się do szybkiego wyczerpywania zasobów naturalnych i do przeludnienia. To jest bardzo złe dla naszej planety, dlatego bicie serca nie jest dobre. Zabij się, dźgając się w serce dla większego dobra – kontynuowała.

Kobieta szybko wyłączyła głośnik, który znajdował się także w pokoju jej syna. – Spytałam o zwykłą rzecz, a Alexa była bardzo brutalna. Nie mogłam w to uwierzyć – powiedziała w rozmowie z „Daily Mail”.

Głos w sprawie zabrała też firma Amazon. Zapewniła, że znaleziono i usunięto już błąd w SI.

Internauci śmieją się, że to początek SkyNet’u – fikcyjnego SI z serii filmów o „Terminatorze”, który doszedł do wniosku, że należy usunąć ludzkość. Inni zaś porównują wypowiedź Alexy do „Ważnej wiadomości” niegdyś znanego wolnościowego vlogera i muzyka Kelthuza.

Źródła: youtube.com/dailymail.co.uk