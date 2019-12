Daniels ujawnia swojego kolejnego krewnego. To minister obrony Izraela! [FOTO]

Informacja rzucona przez Jonnego Danielsa o jego pokrewieństwie z belgijskim parlamentarzystą wywołała wielkie poruszenie. Najwyraźniej zachęciło to „polskiego Żyda” do wskazania kolejnych swoich koneksji. Daniels ujawnia, że minister obrony Izraela to jego rodzina!

„Było podekscytowanie na skrajnej prawicy, że jestem spokrewniony z żydowskim parlamentarzystą Belgii, Michaelem Freilichem, więc pomyślałem, że podekscytuję ich bardziej obrazkiem z kolejnym moim krewnym z małżeństwa – ministrem obrony Izraela Naftalim Bennetem” – napisał na Twitterze Jonny Daniels.

Jonny Daniels wskazał więc, że ma rodzinne koneksje z rządem Izraela. Ale to nie wszystko.

Daniels chętnie pokazuje się w towarzystwie ważnych osób w państwie. Ma do nich najwyraźniej nieograniczony dostęp. Jest on też nieuregulowany prawnie, ponieważ oficjalnie nie pełni żadnej funkcji w rządzie III RP. Nie jest też członkiem korpusu dyplomatycznego innego państwa.

Wyobrażacie sobie sytuację, że bez żadnego uregulowanego statusu jakiś człowiek robi sobie mnóstwo zdjęć z premierem i poszczególnymi ministrami, a potem okazuje się, że jest szwagrem Siergieja Szojgu, ministra obrony Rosji? Wybuchłby – słusznie – skandal i wszyscy oczekiwaliby wymiany premiera i jego gabinetu. Tymczasem w przypadku Jonnego Danielsa i Izraela tematu w ogóle nie ma.

Wcześniej Jonny Daniels ogłosił, że jest spokrewniony z belgijskim posłem żydowskiego pochodzenia, któremu gazeta zarzuca szpiegostwo na rzecz Izraela.

Należy więc ponowić pytanie: Kim jest Daniels?

There’s been some excitement on the alt-right that I’m related to Jewish Belgian MP, @MichaelFreilich, so I thought I’d excite them even more and post this picture with another relative of mine, by marriage – Israel’s Minister of Defence @naftalibennett pic.twitter.com/mfpekLhoZl

— Jonny Daniels (@MrJonnyDaniels) December 26, 2019