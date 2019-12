Idealny headshot go zatrzymał. Kim był napastnik, który otworzył ogień w kościele w Teksasie? Ameryka prześwietla życiorys napastnika [FOTO]

W strzelaninie w miasteczku White Settlement zginęły dwie postronne osoby oraz sam napastnik. Zastrzelił go jeden z wiernych, Jack Wilson, który był też wolontariuszem w służbie ochronnej świątyni. Wilson byś strzelcem wyborowym – powalił napastnika jednym celnym strzałem w głowę. Gdyby w Teksasie nie obowiązywało pozwolenie na broń, obywatele nie mieliby szans się obronić. Ofiar mogłoby być zdecydowanie więcej.

Tragedią żyje cała Ameryka i zadaje sobie pytanie: „Dlaczego?”. Media prześcigają się w najnowszych informacjach i podają smaczki z życiorysu napastnika. Telewizja NBC dotarła do jego dwóch byłych żon.

– Wiedzieliśmy, że był szalony, ale nie, że aż tak. Nie życzę nikomu, by znalazł się w mojej sytuacji. Proszę mi wierzyć, ogromnie współczuję rodzinom ofiar oraz wszystkim, którzy musieli to obserwować na żywo – powiedziała druga była żona Kinnunena.

O swoim byłym mężu mówi „narkoman”. W rozmowie z dziennikarzami NBC sprawcę tragedii opisuje jako „złego nałogowca, który czasami tracił kontakt z rzeczywistością”. Rozwód wzięli w 2010 roku, ale czasami ze sobą rozmawiali. Ostatnio trzy lata temu.

– Wiem, że był chory psychicznie. Gdy rozmawialiśmy po raz ostatni, po prostu mówił całkowicie bez sensu. Nie wiedziałem niestety, jak z nim rozmawiać – wspomina.

Telewizja dotarła również pierwszej żony Kinnunena, ale ta nie chciała się wypowiadać. Wiadomo jednak, że w 2012 roku kobieta złożyła do sądu wniosek o zakaz zbliżania się przez byłego męża.

„Keith to gwałtowna, paranoiczna osoba, mająca napady ataków złości. Jest fanatykiem religijnym, twierdzi, że walczy z demonami… Dla nikogo nie jest miły” – uzasadniała wniosek.

A przyczyną takiego kroku były ciągłe wizyty Kinnunena pod domem i żądania spotkania z synem. 15-latek miał być „przerażony” swoim ojcem. Działo się to tuż po wyjściu sprawcy z więzienia.

Z kolei telewizja CNN dotarła do siostry napastnika. Jak się okazuje, Keith nie był jedyną „czarną owcą” w rodzinie. Wraz z młodszym bratem Joelem spędzali sporo czasu. Imprezując, ćpając i śpiąc na ulicy. Joel w 2009 roku popełnił samobójstwo.

Sam Kinnunen miał wielokrotnie problemy z prawem. Był oskarżony o napad z bronią, o kradzieże i dewastacje mienia publicznego. Kilkukrotnie dostawał krótkie wyroki pozbawienia wolności (do 90 dni), a raz – najdłużej – siedział za kratkami przez rok.

