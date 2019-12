Trump o dostępie obywateli do broni: „6 sekund i po sprawie. Dzielni parafianie obronili 242 współwyznawców”

Nie we wszystkich stanach w USA obywatele mają dostęp do broni. W Teksasie jednak mają, dzięki czemu jeden z wiernych, Jack Wilson powstrzymał 43-letniego szaleńca przed zabiciem więcej ludzi. Precyzyjnym strzałem powalił bandziora na ziemię i wysłał na tamten świat.

„6 sekund i po sprawie. Dzielni parafianie obronili 242 współwyznawców. Życie zostało uratowane przez bohaterów, bo prawo w Teksasie zezwala na noszenie broni!” – napisał prezydent Trump, wielki zwolennik dostępu do broni. „Nasze modlitwy są z rodzinami ofiar” – dodał.

Our prayers are with the families of the victims and the congregation of yesterday’s church attack. It was over in 6 seconds thanks to the brave parishioners who acted to protect 242 fellow worshippers. Lives were saved by these heroes, and Texas laws allowing them to carry arms!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019