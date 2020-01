Krzysztof Bosak o Rosji: „Poszła na wojnę dyplomatyczną. To, co Putin wypowiedział, to są kłamstwa”

Krzysztof Bosak wypowiedział się o Rosji i ostatnich słowach Władimira Putina uderzających w dobre imię Polski. Napięcie na linii Polska-Rosja było głównym tematem rozmowy w Polskim Radiu 24.

Międzynarodowa awantura rozpoczęła się od rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej wybuchu II wojny światowej. Putin nie zgodził się z faktami, iż Związek Radziecki był jednym z prowodyrów najtragiczniejszej w dziejach ludzkości wojny. Bosak o Rosji ma inne zdanie.

Putin stwierdził, że przyczyną wybuchu II wojny światowej był pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”. Z kolei ambasadora Józefa Lipskiego określił mianem „bydlaka i antysemity”.

W ślad za Putinem poszli inni rosyjscy politycy. Władimir Żyrinowski grzmiał, że podręczniki powinny otwarcie mówić, że Polska jest głównym winnym wybuchu II wojny światowej. Do chóru obrażających Polskę dołączył też poseł lewicy Maciej Gduła, syn wiceszefa MSW z czasów junty wojskowej Jaruzelskiego – Andrzeja Gduli.

Bosak o Rosji: poszła na wojnę dyplomatyczną

Bosak z Konfederacji stwierdził, że „nie do końca jest dla niego jasne, jakie interesy Rosja chce osiągnąć takimi wypowiedziami jak te, które padają z ust Władimira Putina”.

– To, co Putin wypowiedział, to są kłamstwa. Nasze stanowisko jest jasne. Jesteśmy w środku operacji dezinformującej. Rosja poszła na wojnę dyplomatyczną, także wojnę z USA – uważa poseł.

Pytany, jak powinni w takiej sytuacji zachowywać się polscy politycy, stwierdził, że w demokracji „rzadko mówi się jednym głosem, mogą to być różne głosy, ale jednobrzmiące”.

– Nie powinniśmy skupiać się też na wyciąganiu własnych błędów – stwierdził Bosak.

.@krzysztofbosak z @KONFEDERACJA_ o słowach W. #Putin.a: Polacy są strasznie dobrodusznym narodem. W naszym katalogu środków dyplomatycznych nie ma czego takiego jak intencjonalne podniesienie poziomu konfliktu z jakimś państwem po to, żeby osiągnąć swoje interesy. To robi #Rosja — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) January 2, 2020

.@krzysztofbosak z @KONFEDERACJA_: to, co W. #Putin wypowiedział, to są kłamstwa. Nasze stanowisko jest jasne. Jesteśmy w środku operacji dezinformującej. #Rosja poszła na wojnę dyplomatyczną, łącznie z #USA. — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) January 2, 2020

.@krzysztofbosak z @KONFEDERACJA_ o reakcji na słowa W. #Putin.a: w demokracji rzadko mówi się jednym głosem. To mogą być różne głosy, ale głosy jednobrzmiące. Nie powinniśmy skupiać się na wyciąganiu własnych błędów. — Polskie Radio 24 (@PolskieRadio24) January 2, 2020