Wegańskie szaleństwo rozkręca się w najlepsze. Podczas 77. gali rozdania Złotych Globów zostanie podana uroczysta kolacja. W niedzielę 5 stycznia goście dostaną wyłącznie wegańskie potrawy. Wszystko po to, „by zwrócić uwagę na zmiany klimatu”.

Gala rozdania Złotych Globów odbędzie się 5 stycznia 2020 roku w The Beverly Hilton w Beverly Hills. Wyłonieni zostaną najlepsi aktorzy i produkcje filmowe. Goście nie będą jednak mogli zjeść nic mięsnego. Menu zmieniono 2 tygodnie przed wydarzeniem.

– Jeśli istnieje sposób, aby nie zmienić świata, ale uratować planetę, może uda nam się za sprawą Złotych Globów wysłać sygnał i zwrócić uwagę na kwestię zmian klimatu – stwierdził prezes Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej Lorenzo Soria w rozmowie z The Associated Press.

Wegańskie potrawy przygotuje dla gości szef kuchni w Beverly Hilton Hotel Matthew Morgan. Menu będzie składało się ze schłodzonej zupy ze złotych buraków, posypanej trybulą i szarłatem z lokalnych upraw. Na stole pojawią się też królewskie boczniaki, przegrzebki i risotto z dzikich grzybów z pieczonymi fioletowymi i zielonymi brukselkami i marchewkami z dodatkiem pędów grochu. Deser ma składać się z francuskiego ciasta z pianki nasączonej syropem kawowym i przekładanej ganache.

Menu zostało zmienione na zaledwie 2 tygodnie przed galą, ze względów ideologicznych. – Mieliśmy przygotowane menu z rybami. Na spotkaniu z HFPA (Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej) wytłumaczyli, że chcą tej zmiany, aby wysłać dobry przekaz. To na pewno będą pierwsze wegańskie Złote Globy – stwierdził w oświadczeniu Matthew Morgan.

Co więcej, organizatorzy planują podawać wodę w szklanych butelkach, zarówno na sali balowej, jak i na czerwonym dywanie. Wszystko po to, by do minimum ograniczyć odpady z tworzyw sztucznych.

Weganizm zyskuje coraz szersze grono wyznawców. Produkcja mięsa, zaraz po „cierpieniu zwierząt” jest jednym z ulubionych tematów ekoterrorystów. Co więcej, weganie próbują narzucić swój sposób żywienia reszcie społeczeństwa. Już kilkoro dzieci zmarło z powodu diety, jaką zaserwowali im zideologizowani rodzice.