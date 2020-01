Pij kawę, to będziesz długo żył! Najnowsze badania dowodzą, że picie kawy zasadniczo zmniejsza ryzyko śmierci

Kawa to supernapój! Picie kawy może zmniejszyć ryzyko śmierci z powodu wielu chorób, w tym chorób serca i udaru mózgu. Nowe badania przeprowadzono na różnych grupach etnicznych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Korzyści z picia kawy wydają się rosnąc z każdym kolejnym kubkiem.

Kawa szkodzi? Bzdura! Pijący kawę dostali dobre wieści. Nowe badaniach sugerują, że już filiżanka tego napoju dziennie może uratować od wizyty u lekarza.

W dwóch nowych badaniach stwierdzono bezpośrednią korelację między piciem kawy a zmniejszonym ryzykiem wielu chorób. M.in. chorób serca, udaru mózgu i chorób wątroby.

Nowe badania opublikowanych w Annals of Internal Medicine, amerykańskim czasopiśmie medycznym wydawanym przez American College of Physicians. Wynika z nich, że korzyści są wielkie, niezależnie od tego, czy pijesz espresso, Americano, latte, a nawet kawę bezkofeinową.

Korzyści większe z każdym wypitym kubkiem

Pierwsze badanie, największe, dotyczyło korelacji między piciem kawy a umieralnością wśród 450 000 uczestników w 10 krajach europejskich. Badania trwały 16 lat. Naukowcy odkryli, że mężczyźni, którzy pili trzy lub więcej filiżanek kawy dziennie, zmniejszyli ryzyko śmierci o 18 procent w porównaniu z tymi, którzy tego nie robili. W przypadku kobiet ryzyko zmniejszało się o 8 procent.

Stwierdzono również, że osoby pijące kawę miały lepsze markery biologiczne, takie jak enzymy wątrobowe i poziom glukozy we krwi.

W drugim badaniu uczestniczyło ponad 185 000 białych i nie-białych uczestników w USA. Dowiodły one, że picie jednej filiżanki kawy dziennie zmniejsza ryzyko śmierci o 12 procent, niezależnie od pochodzenia etnicznego. Dwie lub trzy filiżanki obniżyły ryzyko aż o 18 procent.

Stwierdzono, że wyniki są takie same zarówno dla palaczy, jak i osób niepalących.

Pij kawę, ćwicz i jedz zdrowo

Veronica Setiawan, profesor medycyny na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, autorka badań, jest zadowolona z wyników. „Osoby pijące kawę mają zmniejszone ryzyko śmierci z powodu chorób serca, raka, udaru, chorób układu oddechowego, cukrzycy i chorób nerek.”

Jednak naukowcy ostrzegają, żeby nie iść na łatwiznę i nie zamieniać ćwiczeń fizycznych i zbilansowanej diety na kubek kawy.

„Jest prawdopodobne, że przyczyną tego związku jest coś jeszcze” – powiedział Marc Gunter, współautor jednego z badań z Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem.

„Nie polecałbym, aby ludzie zaczęli nagle pić dużo kawy, ale myślę, że sugeruje to, że picie kawy na pewno nie wyrządza krzywdy”.

Eksperci ds. zdrowia twierdzą, że choć spożywanie kawy z umiarem nie szkodzi zdrowiu, to ludzie powinni rozważyć sposób w jaki piją kawę.

Dodatki takie jak cukier, syropy czy śmietana dodadzą kalorii i tłuszczów nasyconych, mogą powodować przyrost masy ciała i schorzenia sercowo-naczyniowe.

Niektórzy są też wrażliwi na kofeinę, ale oni zawsze mogą skorzystać z kawy bezkofeinowej, która przynosi podobne korzyści co zwykła. To kolejne badania, która wskazują, że kawa to naprawdę zdrowy i do tego pyszny napój.

Źródło: CNBC