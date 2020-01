Hollywood zszokowany. Ricky Gervais na ceremonii Złotych Globów szydzi z głupiego, podłego i zboczonego towarzystwa [WIDEO]

Brytyjski komik Ricky Gervais, który poprowadził tegoroczną ceremonię przyznania nagród „Złotych Globów” zszokował Hollywood. W swym wystąpieniu zarzucił gwiazdom i twórcom głupotę, arogancje, obłudę i zwyczajną podłość. Oberwało się największym ludziom kina i telewizji.

W Los Angeles zakończyła się w niedzielę w nocy ceremonia przyznania „Złotych Globów” twórcom filmowym i telewizyjnym. Najwięcej statuetek zdobył obraz „Pewnego razu… w Hollywood” Quentina Tarantino. Między innymi w kategorii najlepszy film i scenariusz, którego autorem był również Tarantino i za rolę drugoplanową dla Brada Pitta. Listę nagrodzonych można poznać tutaj.

Tp jednak nie nagrody, ale wystąpienie Ricka Gervais, który po raz piąty i jak zapowiedział ostatni, poprowadził ceremonię wzbudziło najwięcej emocji. Brytyjski komik dosłownie zszokował hollywoodzkie towarzystwo. Zaczął od powitania nakazując gościom, by zamknęli się i nazywając ich odrażającymi, seksualnymi dewiantami i szumowinami.

Potem przypomniał, że w ubiegłym roku ceremonię wręczenia Oskarów miał poprowadzić Kevin Hart ale zrezygnowano z niego, gdy okazało się, że wiele lat temu opublikował wpisy na Twitterze, w których kpił z homoseksualistów. Jak powiedział Gervais jemu się upiekło, bo „ludzie ze Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej nie znają angielskiego i nie mają pojęcia co to Twitter”.

Dalej poszło z górki. Ostrzegł wszystkich, że posypią się żarty, i by nie przejmowali się nimi. I tak wszyscy umrą niedługo i nie będzie sequela. – Skoro już o was perwerci mówię, to przypomnę, że był to wspaniały rok dla filmów pedofilskich. „Leaving Neverland”, Dwóch Papieży”. Mam to gdzies.

Potem stwierdził, że wielu ludzi z hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej jest rasistami, dlatego mało nagród otrzymali artyści kolorowi. – Ale jak zobaczyłem listę ludzi, którzy w tym roku zmarli, to zauważyłem, że też nie była dość różnorodna. Byli na niej głównie biali . …Może w przyszłym roku będzie inaczej. Zobaczymy co się wydarzy.

Potem nawiązał do pedofila Epsteina, który zapewniał możnym tego świata „usługi” seksualne dziewcząt, i który miał popełnić samobójstwo w nowojorskim więzieniu. Nikt jednak nie wierzy, że Epstein zabił się sam. Gervais zaczął mówić o serialu „After live”, którego bohater chce popełnić samobójstwa. Ma powstać kolejny sezon produkcji, więc jak zauważył Gervais ostatecznie nie zabił się. – To zupełnie jak Jeffery Epstein – powiedział brytyjski komik. Kiedy publiczność zaczęła buczeć krzyknął : Zamknijcie się. Wiem, że to był wasz przyjaciel, ale mam to gdzieś.

Następnie Gervais powiedział, że większość filmów była okropna, płytka, niedbale zrobiona. Większość robi bezsensowne filmy przygodowe fantasy, w których aktorzy musza nosić obcisłe kostiumy. – Ich praca nie polega już na graniu, tylko na chodzeniu na siłownię i braniu steroidów – szydził Gervais.

Potem mówił o filmowej adaptacji musicalu „Koty”, która okazał się totalna klapą. Jak stwierdził na szczęście nikt jej nie widział. Występ w „Cats” miał być życiową rolą dla aktorki Ellen DeGeneres, która jest lesbijką i prowadzi bardzo popularny program Ellen DeGeneres Show. Bowiem to co najbardziej lubi, to jak powiedział Gervais : „wyciągnąć się na dywanie podnieść nogi i lizać się po… ” – tu w transmisję na moment wyciszono .

Ale oprócz szokujących i obleśnych żartów Gervais powiedział wiele słów okrutnej prawdy o przemyśle rozrywkowym i twórcach. Wspomniał o tym, że w branże telewizyjną weszła firma Apple, która produkuje własne poranne show o godności i robieniu rzeczy dobrych. W tym momencie kamery pokazały zadowolonego szefa Apple Tima Cooka, któremu jednak szybko zrzedła mina. Gervais przypomniał bowiem że show jest robione przez firmę, która w Chinach ma sweatshops – fabryki, w których zatrudnia się dzieci, i w których eksploatuje się pracowników.

– Zobaczcie dla kogo pracujecie – mówił do zgromadzonego towarzystwa. – Dla Apple, Amazon, Disney. Gdyby ISIS uruchomiło własny serwis steamingowy zadzwonilibyście do swoich agentów (by załatwili kontrakt – przyp. red).

– Więc jak dziś w nocy zdobędziecie jakąś nagrodę nie wykorzystujcie tego miejsca do wygłaszania politycznych przemówień. Nie macie pozycji, by w jakiejkolwiek sprawie pouczać widzów. Nic nie wiecie o prawdziwym świecie. Większość z was spędziła mniej czasu w szkole niż Greta Thunberg. Więc jeśli wygracie podejdzie tu, przyjmijcie te swoje nagrody, podziękujcie swojemu agentowi i swojemu bogu i i wy…cie (znów wyciszono} – powiedział hollywoodzkiemu towarzystwu, które nie wiedziało czy się śmiać, czy wyć z oburzenia.