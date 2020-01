Donald Trump na wiecu o zabiciu Sulejmaniego.”Planował ataki na nasze ambasady” [VIDEO]

Prezydent Donald Trump w trakcie spotkania z wyborcami w Ohio wypowiedział się na temat zabicia irańskiego generała Kassema Sulejmaniego.

Donald Trump spotkał się w czwartek z Amerykanami na pierwszym w tym roku wiecu wyborczym, który odbył się w Toledo w stanie Ohio.

W jego trakcie wypowiedział się między innymi na temat zabicia irańskiego generała Kassema Sulejmaniego.

– Planował aktywnie nowe ataki. Przyglądał się intensywnie naszym ambasadom, nie tylko tej w Bagdadzie – powiedział Trump o dowódcy irańskich sił Al-Kuds.

– Byliśmy gotowi na wojnę gdy Iran uderzył w nas 16. rakietami. Ponieważ nikt nie zginął zdecydowaliśmy się nie robić nic – wyjaśnił amerykański prezydent brak odpowiedzi na irański atak rakietowy.

Donald Trump odniósł się także do tego iż nie poinformował Kongresu przed atakiem, w którym zginął irański generał.

Mówił, że gdyby należący do Demokratów Adam Schiff został poinformowany o planach zabicia Sulejmaniego, to nic by z niej nie wyszło. Zasugerował, że stojący na czele Komisji d/s Wywiadu Izby Reprezentantów Schiff mógłby przekazać tę informację CNN, a ta nagłośniłaby ją na swojej antenie przed rozpoczęciem operacji.