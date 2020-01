Nie milkną echa wczorajszego przemarszu przedstawicieli „nadzwyczajnej kasty”. Kolejnym „bohaterem” stał się były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński. Jego wypowiedź o togach stała się bowiem hitem internetu.

Podczas Marszu Tysiąca Tóg sędziowie mieli przywdziać togi. Zamysł nie powiódł się jednak w całości, ponieważ prezes Sądu Rejonowego w Elblągu kazała swoim podwładnym złożyć stroje urzędowe w depozycie. Zostaną im wydane w poniedziałek rano. O legalność używania togi podczas manifestacji zapytany został Andrzej Rzepliński.

Zgodnie z art. 84 Prawa o ustroju sądów powszechnych, toga jest strojem urzędowym, używanym w budynku sądu. – Na podstawie tego artykułu, jeśli sędziowie dzisiaj na manifestacji, to jest zgodne z prawem czy nie? – pytał dziennikarz portau tvp.info.

– To jest zgodne z potrzebą. Rozumie pan to? Rozumie pan, co ja do pana rozmawiam? – odparł Rzepliński.

Dziennikarz dopytywał byłego prezesa TK, czy potrzeba jest ważniejsza od prawa. – A potrzeba opluwania sędziów przez pana jest naturalna? – odbił piłeczkę Rzepliński. – I pan traci czas i ja – orzekł.

▪️ Dziennikarz: Czy manifestowanie w togach jest zgodne z prawem?

▪️ Rzepliński: Jest zgodne z potrzebą! -A gdzie prawo? Liczy się interes uprzywilejowanej grupy zawodowej, która uważa się za nietykalną i która uderzenie w ich przywileje identyfikuje z uderzeniem w "demokrację" pic.twitter.com/1hyogTvAX8 — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) January 11, 2020

Nagranie z manifestacji stało się hitem internetu. Użytkownicy Twittera nie omieszkali zostawić pod nim kpiących komentarzy.

„Hipokryzja tych bezczelnych sędziów powala! Stosują prawo i przestrzegają Konstytucji tylko wtedy kiedy im to pasuje”.

„Czyli nietykalna kasta dla swoich potrzeb może łamać prawo ,ale gdy rząd dla społeczeństwa potrzeb chce zmienić prawo to juz jest przestępstwo .Ci ludzie są tak bezczelni ze wywaliła bym ich wszystkich na zbity pysk”.

„Sędzia :

-Czy oskarżony zdaje sobie sprawę ,że kradzież alkoholu ze sklepu jest niezgodna z prawem ?

Oskarżony :

– Jest zgodna z potrzebą , wysoki sądzie !

Kurtyna … 😂”.

„Potrzeb sędziów się nie komentuje tylko wykonuje wedle Pani Gersdorf”.

„Kto by tam się prawem przejmował, kiedy złodziejokracja płonie?”.

„no to ja już wszystko rozumiem…. potrzeba sędziego jest ponad prawem… potrzebuje sędzia pół miliona na dom… to wypuści kilku bandytów i już ma spełnioną potrzebę… rety…. jakie to proste… to po co tyle lat do szkół chodzą???”.

Źródło: Twitter