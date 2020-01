Doradca prezydenta Zełenskiego: „Trzeba wyjaśnić czy Boeing 737 został zestrzelony celowo czy nie”

Doradca prezydenta Ukrainy, Andriej Jermak, powiedział, że trzeba ustalić, czy do zestrzelenia ukraińskiego Boeinga 737 doszło przypadkiem, czy też strącono go celowo.

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego odniósł się do tej kwestii w trakcie wywiadu udzielonego gazecie „Ukraińska Prawda”.

Powiedział, że wersja z rakietą wystrzeloną przez irańską obronę przeciwlotniczą była od początku traktowana jako najbardziej prawdopodobna.

– Właśnie dlatego nasi ludzie pojechali tam (do Iranu przyp red.), aby zbadać wszystkie okoliczności i ustalić fakty. – powiedział.

– Chciałbym zauważyć, że pomimo tego, że strona irańska przyznaje się do zestrzelenia i oświadczyła, że stało się to w wyniku tragicznej pomyłki, wciąż musimy ustalić, czy rzeczywiście nastąpił błąd, czy też zrobiono to celowo – powiedział Andriej Jermak.

Prezydencki doradca ujawnił także, iż na Ukrainę ma przyjechać przedstawiciel irańskiego rządu. Nie ujawnił jaki jest cel tej wizyty.

Do zestrzelenia należącego do ukraińskich linii lotniczych U Boeinga 737 doszło 8 stycznia tuż po starcie z lotniska w Teheranie.

Władze w Iranie początkowo zaprzeczały, że doszło do zestrzelenia pasażerskiej maszyny ale w sobotę przyznały się do winy.

Źródło: „Ukraińska Prawda”