Krzysztof Bosak został kandydatem Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach prezydenckich. Przedstawiciel Ruchu Narodowego zwyciężył w prawyborach, uzyskując w finalnym głosowaniu 163 głosy elektorskie. – To ogromny zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność przede mną, aby dobrze zaprezentować całą Konfederację – skomentował na gorąco po wygranej Bosak.

W ostatecznej rozgrywce Bosak pokonał Grzegorza Brauna. Wcześniej odpadł Artur Dziambor, bo część elektorów wyznaczonych przez partię KORWiN (a dokładniej Janusza Korwin-Mikkego i Konrada Berkowicza) niespodziewanie poparła Brauna, zamiast przedstawiciela swojego środowiska. Elektorzy Dziambora z kolei w większości poparli Bosaka.

Bosak – komentarz po wygranej

– W kampanii nadal będziemy się starali prezentować drużynę Konfederacji. Bo Konfederacja to nie jest jeden człowiek, ale szerokie spektrum bardzo ciekawych ludzi. Konfederacja to sojusz kilku nurtów ideowych. Mamy do zaoferowania naprawdę bardzo dużo – komentował tuż po zwycięstwie Bosak.

Odnosząc się do programu wyborczego, Bosak stwierdził, że oprze się on głównie na dwóch nurtach. – Dwa główne hasła Konfederacji, zawarte w naszej nazwie, to wolność i niepodległość. Wokół tych haseł będziemy budować nasz przekaz. W sporach krajowych nie chcemy stawać ani po stronie PiS-u, ani Platformy. W sporach międzynarodowych natomiast nie chcemy nigdy występować przeciwko swojemu krajowi – zapowiedział.

Bosak potwierdził, że w kampanii prezydenckiej wspierać go będą jego główni kontrkandydaci z Konfederacji, czyli Braun i Dziambor. Również Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że będzie aktywnie uczestniczył w kampanii Bosaka.

– To już postanowione. Musimy jedynie ustalić kilka szczegółów. Na pewno jednak będziemy pracować razem w tej kampanii wyborczej. Chcemy razem występować i razem się pokazywać. Przed nami reorganizacja swoich kalendarzy i budowa sztabu – mówił kandydat Konfederacji w majowych wyborach prezydenckich.

Cały zjazd elektorski Konfederacji do obejrzenia poniżej. Komentarz Bosaka od 3:15:29