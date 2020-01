TYLKO U NAS. Dziambor komentuje na gorąco wyniki prawyborów i snuje plany na przyszłość [VIDEO]

Artur Dziambor zajął trzecie miejsce w prawyborach prezydenckich Konfederacji Wolność i Niepodległość. Przedstawiciel partii KORWiN odpadł przed finalnym głosowaniem, a jego elektorzy w większości poparli Krzysztofa Bosaka. To przedstawiciel Ruchu Narodowego wystartuje w majowych wyborach prezydenckich.

– Trochę mi oczywiście szkoda, bo jak każdy z kandydatów, miałem nadzieję, że wystartuję w wyborach prezydenckich. Nie ma jednak tego złego. Spokojnie, co się odwlecze… – komentował na gorąco dla NCzasTV Dziambor.

– Z drugiej strony smutno byłoby wystartować teraz i osiągnąć słaby wynik. To byłoby brzemię, które by ciążyło. Jest tylko jeden człowiek w Polsce, któremu słabe wyniki całe życie przechodziły i to jest Janusz Korwin-Mikke. Ja w niczym nie jestem do niego podobny – mówił dalej, puszczając „oczko”.

Dziambor wróci teraz do pracy sejmowej. Jak stwierdził na antenie NCzasTV, przed Konfederacją sporo pracy, by w przyszłości przejąć w Polsce władzę. Zapewnił też, że wszyscy Konfederaci będą grać do „jednej bramki”.

– Wracam do pracy sejmowej. Czuję się tam jak ryba w wodzie, jestem zachwycony tym, że mogę wreszcie z tym programem, z tymi poglądami, z tymi pomysłami przebijać się do szerszej publiczności. Przed nami cztery lata ciężkiej pracy. Dzisiaj zapominamy o wszystkich problemach, które nad nami ciążyły. Teraz skupiamy się na promowaniu jednego kandydata. Wszelkie waśnie i spory mam nadzieję, że odejdą – mówił.

– Potencjał Konfederacji jest taki, że możemy w przyszłości spokojnie zdobyć władzę i doprowadzić do gigantycznych zmian w Polsce. Historycznych zmian. My idziemy z programem zmiany całkowitej, zmiany ustrojowej. Nie chcemy stąd trochę naderwać, tu dołożyć, a tu komuś przesunąć… chcemy to przebudować całkowicie – zakończył Dziambor.

Na głównym Zjeździe Elektorów w finalnym głosowaniu Bosak pokonał Grzegorza Brauna stosunkiem głosów elektorskich 163 do 146. Wcześniej kolejno odpadali: Artur Dziambor, Konrad Berkowicz, Janusz Korwin-Mikke, Jacek Wilk, Magdalena Ziętek-Wielomska oraz Krzysztof Tołwiński i Paweł Skutecki.

Komentarz Dziambora, jak i cały Zjazd Elektorów Konfederacji do obejrzenia poniżej.