Atak Putina na Polskę. Dlaczego Rosja uderza propagandą w nasz kraj? [ANALIZA]

Propagandowy atak Putina na Polskę może być próbą zwiększenia nacisków na nasz kraj w sprawie 447.

Rosyjsko-izraelski sojusz skierowany przeciw Polsce był pewnie szokiem dla naszej władzy. Tymczasem przecież o jego istnieniu pisaliśmy wiele razy w „Najwyższym CZASIE!” i politycy PiS powinni go dawno przemyśleć, zamiast wyśmiewać. Dyplomatyczny policzek, jaki otrzymał od Izraela polski prezydent Andrzej Duda, pokazał bowiem dobitnie, że polityka obliczona na schlebianie Żydom całkowicie zbankrutowała.

Nigdy zresztą tak naprawdę nie miała sensu. W efekcie Polska będzie upokarzana przez Izrael przy pomocy obchodów zajęcia Auschwitz przez Armię Czerwoną, które odbędą się w Jerozolimie, a ich główną gwiazdą będzie rosyjski prezydent Władimir Putin. A to przecież władca kraju, który nigdy do końca nie rozliczył się z prowadzenia przez dziesiątki lat największego na świecie systemu obozów koncentracyjnych, który w szczątkowej formie istnieje zresztą do dziś.

Czy Trump poświęcił Polskę za spokój na Bliskim Wschodzie

Spadkobierca sowieckiego Gułagu będzie więc potępiał niemieckie konclagry. Wot paradoks! Powstaje pytanie: skąd nagle taka fala ataków na Polskę ze wschodu? Interpretacje są różne: jedni mówią, że Putin ma wewnętrzne problemy i przy pomocy takiego konfliktu chce doraźnie umocnić swą władzę; inni przekonują, że propagandowa agresja jest wynikiem nieudanego przejęcia Białorusi. Ja niestety mam zupełnie inne wrażenie – może chodzić o zwiększenie nacisków na Polskę w sprawie 447.

Nieprzypadkowo Putin gra głównie „polskim antysemityzmem”. Początek tych ataków był też jakoś dziwnie skorelowany z eskalacją konfliktu amerykańsko-irańskiego. Czyżby oznaczało to, że Donald Trump dał Rosjanom carte blanche w Europie Środkowej w zamian za nieingerencję na Bliskim Wschodzie? I tak może być.

Tak czy inaczej zbliżające się dni będą zapewne feerią antypolonizmu rosyjsko-żydowskiego. Jak daleko posuną się Putin i Riwlin? Wkrótce się przekonamy.

