Duda powołuje sztab kryzysowy! Polska przygotowuje się na kolejne uderzenie Władimira Putina

Prezydent Andrzej Duda zwołuje sztab kryzysowy. Polskie władze przygotowują się na izraelskie obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Głos zabierze tam Władimir Putin, który od kilku tygodni oskarża Polskę o przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej.

Jak informuje RMF FM, w Kancelarii Prezydenta powstaje specjalny sztab ekspertów od komunikacji oraz historyków. Mają oni na bieżąco wyłapywać spodziewane kolejne kalumnie Putina wobec Polski i odpowiednio na nie reagować.

Prezydent Polski nie weźmie udziału w obchodach wyzwolenia obozu w Auschwitz organizowanych w Jerozolimie przez instytut Yad Vashem. To świadoma decyzja, gdyż Andrzejowi Dudzie odmówiono zabrania głosu podczas uroczystości.

Wystąpi tam na pewno Władimir Putin. Jak donoszą izraelskie media, premier Benjamin Netanjahu poprze jego kłamliwą narrację historyczną o przyczynach wybuchu II wojny światowej.

Prezydent Rosji twierdzi, że to Polska przyczyniła się do jej, na co miał rzekomo wpłynąć pakt monachijski z 1938 r. Przekonuje też, że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”. Z kolei ambasadora Józefa Lipskiego określił mianem „bydlaka i antysemity”.

Polska strona spodziewa się też kolejnych oskarżeń o współudział w zagładzie Żydów. Sztab kryzysowy powołany przez prezydenta Dudę ma m.in. przygotować serię płatnych artykułów, które mają w zagranicznych mediach przedstawiać prawdziwą wersję wydarzeń historycznych.

Źródło: RMF FM || NCzas.com