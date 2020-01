Obrzydliwa kanalia! Rosyjski Żyd chwali zbrodnię katyńską w publicznej telewizji. Rozkręca się kampania przeciwko Polsce [VIDEO]

Rozkręca się rosyjska kampania propagandowa przeciwko Polsce. W publicznej telewizji „Rossija 1” Jewgienij Satanowski pochwalił decyzję Józefa Stalina o wymordowaniu polskiej elity w Katyniu w czasie II wojny światowej. Sztab kryzysowy powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę musi podjąć natychmiastowe działania.

Satanowski to znany rosyjski politolog, prezes Instytutu Bliskiego Wschodu, a w latach 2001-04 prezes Rosyjskiego Kongresu Żydów. 20 stycznia na antenie telewizji „Rossija 1” stwierdził, że Józef Stalin „miał rację” decydując się na rozstrzelanie polskich jeńców wojennych. Zbrodnia katyńska kwalifikowana jest jako zbrodnia wojenna, ludobójstwo.

– Stalin po prostu wypełniał obowiązki głównodowodzącego armią – we wszystkim, co wydarzyło się w Katyniu i we wszystkim, co było związane z Powstaniem Warszawskim. Żaden normalny dowódca wojskowy nie pozostawiłby na swoich tyłach grupy dobrze przygotowanych oficerów z wrogiej armii – stwierdził Satanowski.

– To życie, to historia. Podła i krwawa, ale jej nie tworzą ludzie z czystymi rękami. Zgadza się, Stalin był tyranem i katem. Tak! A kto nim nie był?! Piłsudski? – kontynuował (cytaty za dorzeczy.pl).

W dalszej części programu Satanowski oskarżył Polskę o antysemityzm. O to, że Żydzi uciekający z niemieckich obozów koncentracyjnych byli mordowani przez Polaków.

Ataki nasilają się

Satanowski tym samym wpisał się w kłamliwą narrację, którą od kilku tygodni forsuje Władimir Putin. Prezydent Rosji twierdzi, że to Polska przyczyniła się do wybuchu II wojny światowej, na co miał rzekomo wpłynąć pakt monachijski z 1938r. Przekonuje też, że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”. Z kolei ambasadora Józefa Lipskiego określił mianem „bydlaka i antysemity”.

– Łajdak, antysemicka świnia, inaczej powiedzieć się nie da. W pełni solidaryzował się on (Lipski – red.) z Hitlerem w jego antysemickim nastawieniu. Co więcej, obiecywał wystawić mu w Warszawie pomnik za niegodziwości wobec narodu żydowskiego – mówił Putin, uczestnicząc w posiedzeniu kolegium kierowniczego resortu obrony Rosji.

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek zwołał sztab kryzysowy złożony z ekspertów od komunikacji oraz historyków. Strona polska spodziewała się kolejnych ataków ze strony Rosji ze względu na przygotowywane w Izraelu uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam przemawiać ma m.in. Putin, który prawdopodobnie będzie kontynuował oszczerstwa wobec Polski.