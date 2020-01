Korwin-Mikke znowu to zrobił! „Podatki nakładane przez Hitlera były niższe niż te nakładane przez duet Kaczyński-Tusk”

– Da nas to jest wszystko jedno, czy okupantem Polski jest PO czy PiS. Podatki nakładane przez Hitlera na Polskę na początku wojny były niższe niż te nakładane przez duet Kaczyński-Tusk – powiedział na antenie „Polsatu News” Janusz Korwin-Mikke.

Prezes partii KORWiN był gościem w programie „Polityka na ostro”. Poruszane były m.in. tematy ostatnich prawyborów prezydenckich Konfederacji i plany na zbliżającą się kampanię wyborczą.

Korwin-Mikke liczył, że wygra prawybory Konfederacji. Jego zdaniem o porażce zaważył fakt, że elektorat wolnościowy niezbyt poważnie potraktował prawybory i pozostał w domu.

– Nasi ludzie nie poszli na te prawybory, trzeba było zapłacić 30 zł, wstać z fotela, pojechać do innego miasta. Okazało się, że narodowcy byli bardziej silni, zwarci, gotowi – mówił. Dodał, że wybór Krzysztofa Bosaka nie będzie osłabieniem jego partii.

„Braun jak Trump”

Uważa jednak, że właściwszym wyborem byłby Grzegorz Braun. – Uważaliśmy, że Bosak jest znakomitym kandydatem, niebo lepszym od Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Andrzeja Dudy, ale Braun jest jeszcze lepszy. Trump zawsze walił pięścią, krzyczał. Grzegorz Braun jest jak Donald Trump. Zdarza mu się mówić głupoty, ale ludzie to kupują – ocenił.

Prowadząca Agnieszka Gozdyra pytała, jaki plan na kampanię wyborczą na Konfederacja. – Pani się zdziwi, bo my mamy plan, który w zasadzie jest tajny, ale ja go pani wyjawię. Chcemy mówić prawdę o tych złodziejach, którzy rządzą Polską od 30 lat – powiedział Korwin-Mikke.

– Da nas to jest wszystko jedno, czy okupantem Polski jest PO czy PiS. Podatki nakładane przez Hitlera na Polskę na początku wojny były niższe niż te nakładane przez duet Kaczyński-Tusk. To obiektywny fakt. Obecne rządy są gospodarczo gorsze niż narodowy socjalizm – kontynuował.

Gozdyra zauważyła, że być może Korwin-Mikke nie wygrał wyborów przez takie właśnie wypowiedzi. Zapytała wprost, czy nie jest kiepskim liderem. – Możliwe, że jestem kiepskim liderem, ale dlaczego pani mi to wmawia? Może pani jest kiepską prezenterką? – odbił piłeczkę.

– Jest takie powiedzenie, że jak ktoś porównał do Hitlera, to przegrał dyskusję. To oczywiście bzdura. Ludzie się boją, bo Unia Europejska ma strasznie podobny ustrój do III Rzeszy – pozostawał przy swoim Korwin-Mikke.

