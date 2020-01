Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA) i Europejska Liga na rzecz Działania i Ochrony (EAPL) stworzyły wspólny projekt przepisów dotyczący zaostrzenia walki z antysemityzmem. Przedstawiono go podczas konferencji z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz.

W spotkaniu, na którym przedstawiono projekt zaostrzenia przepisów walki z antysemityzmem, według niemieckiej agencji katolickiej KNA, uczestniczyło stu parlamentarzystów z różnych krajów Europy i różnych opcji politycznych. Pojawili się na nim także ministrowie państw europejskich i przedstawiciele Żydów.

Projekt ustawy przedstawiono podczas dwudniowego sympozjum, które odbywało się w Polsce – Krakowie i Auschwitz. W dokumencie podkreślono, że najwyższy priorytet musi mieć praca oświatowa nad holokaustem. Włączono w to także zaostrzenie ustawodawstwa w poszczególnych krajach europejskich w zakresie m.in. utrwalania stereotypów czy sprzedaży symboli nazistowskich.

– Aby bronić Żydów na naszym kontynencie, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko słów „nigdy więcej!” – stwierdził przewodniczący EJA, rabin Menachem Margolin na terenie Auschwitz.

Ponadto Rabin Margolin wezwał także do zdecydowanych działań przeciwko antysemityzmowi. Jak podkreślił, dla zapewnienia przyszłości Żydów w Europie nie wystarczy samo zajmowanie stanowiska i potępianie. Mówił, że jest to ważne nie tylko dla semickiej społeczności, lecz także dla Starego Kontynentu. – Jest to walka między dobrem a złem, między światłem i ciemnościami – twierdził.

Z kolei przewodniczący APL, rabin Szlomo Koves, zaapelował o zjednoczoną walkę z antysemityzmem. Jak twierdził, najskuteczniejszą bronią w tym zakresie będzie oświata.

Źródło: PCh24.pl