Michał Urbaniak ostro o pochwalaniu w Rosji decyzji o zamordowaniu Polaków w Katyniu: „Szok. Co on musi mieć w głowie? Jest pełen nienawiści do Polaków” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Michał Urbaniak komentował skandaliczne słowa byłego prezesa Rosyjskiego Kongresu Żydów, Jewgienija Satanowskiego w publicznej rosyjskiej telewizji. Satanowski powiedział, że decyzja Stalina o zamordowaniu polskich oficerów w Katyniu była słuszna, czym zaszokował nawet prowadzącego program.

Poseł Konfederacji Michał Urbaniak w ostrych słowach skomentował wypowiedź rosyjskiego Żyda, który pochwalił mord w Katyniu. Przypominamy, że politolog i były prezes Rosyjskiego Kongresu Żydów w latach 2001-2004 Jewgienij Satanowski powiedział w publicznej rosyjskiej telewizji, że „Józef Stalin miał rację, nakazując mord w Katyniu”. Uwaga czołowego rosyjskiego politologa wstrząsnęła nawet prowadzącym program. Kiedy prowadzący powiedział, że decyzja ta była „okropna” Satanowski odpowiedział „życie”.

– Te słowa są szokujące. To ciężko nawet skomentować. Jeśli ktoś mówi, że to dobrze, że zginęły tysiące ludzi… W naszym przypadku – Polaków – to już szczególnie jest przykre. W Katyniu zginęły tysiące polskich oficerów. Elity polskiego narodu. To często byli oficerowie, którzy byli z poboru wojennego, zatem normalnie prowadzili i inną działalność – powiedział poseł Urbaniak.

– To byli jeńcy wojenni. To było po prostu morderstwo – podkreślił prowadzący rozmowę Dominik Cwikła.

– Ciężko się odnieść do tego, co w takiej głowie musi mieć pan Satanowski. Widać, że jest pełen nienawiści do Polaków. Nie wiem, co myśmy mu zrobili. Może to kwestia tego, że pochodzi z innej cywilizacji, która inaczej traktuje ludzi? Może my – jako goje – jesteśmy dla niego gorsi i z tego tytułu uznał, że jeśli giniemy, to dobrze? – zastanawiał się poseł.

– Te słowa są godne najwyższego potępienia – zaznaczył Urbaniak.

Zwrócił także uwagę na „inne działania, które podejmują Żydzi w różnych państwach czy w samym Izraelu” w kontekście Polaków.

– Postawa wobec Polaków ze strony środowisk żydowskich nie jest przychylna. My, jako ludzie, którzy ratowali ich przed śmiercią w trakcie wojny […] zdecydowanie nie zasłużyliśmy na takie traktowanie nawet przez pojedyncze osoby. A jeśli mówi to jeden z liderów środowiska żydowskiego w Rosji, to ja jestem bardzo głęboko zaniepokojony tym, co mogą mówić dalej albo do jakich jeszcze obelg mogą się jeszcze posunąć – mówił poseł.