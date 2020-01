Koranowirus zbiera krwawe żniwo! Drastycznie wzrosła liczba ofiar

Koranowirus zbiera krwawe żniwo! Władze Chin oficjalnie potwierdziły w sobotę rano, że 41 osób padło ofiarą śmiertelnego wirusa. Zarażonych jest już ponad 1000, spośród których 57 jest stanie krytycznym.

Wcześniej władze prowincji Hubei ze stolicą w Wuhan, gdzie wybuchła epidemia nowego koronawirusa nie mają dobrych informacji. Alarmują o kolejnych 15 przypadkach śmiertelnych i 180 nowych zakażeniach.

Narodowa Komisja Zdrowia Chin podała, że potwierdzonych jest 1287 przypadków zakażenia. W sobotę rano o pierwszym takim przypadku poinformowano w Australii. Tam koronawirusa odkryto na przedmieściach Melbourne u obywatela chińskiego, który przyleciał tam 19 stycznia z Kantonu.

„Należy podkreślić, że społeczność nie ma powodu do niepokoju – powiedziała australijska minister zdrowia Jenny Mikakos. – Pacjenta odizolowano i przechodzi teraz leczenie, a na tym etapie nie mamy żadnych dalszych podejrzeń”.

Koranowirus w Europie

W piątek trzy zakażenia koronawirusem stwierdzono we Francji i są to pierwsze przypadki tego wirusa w Europie. Francuska minister zdrowia Agnes Buzyn powiedziała, że pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem zdiagnozowano u pochodzącego z Chin 48-letniego mieszkańca Bordeaux. Był on niedawno ze względów zawodowych był w Wuhan i w środę wrócił do Francji. Obecnie jego stan oceniano jako „dobry”.

Drugi pacjent również podróżował do Chin, ale minister nie podała na jego temat żadnych dodatkowych informacji. Na temat trzeciego też nie ma na razie szczegółowych informacji, prawdobodobnie jest to krewny jednej z dwóch osób, u której wcześniej stwierdzono koronawirusa.

Także w piątek Amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) poinformowało, że w USA pojawił się drugi potwierdzony przypadek zarażenia wirusem z Wuhan; 63 osoby w 22 stanach poddano badaniom, by ustalić, czy one także są zarażone koronawirusem.

Do tej pory wszystkie 41 potwierdzone zgony miały miejsce w Chinach. Lecz wirus wykryto również w Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Japonii, Korei Południowej, Tajwanie i Nepalu. W związku z tym wysoce prawdopodobne jest, że w Wielkiej Brytanii są również przypadki zakażonych.

W 13 miastach prowincji Hubei zawieszono komunikację miejską i ograniczono transport oraz odwołano imprezy publiczne. Ocenia się, że wprowadzone przez władze ograniczenia i blokady komunikacyjne dotknęły bezpośrednio 26 mln ludzi w tym zamieszkiwanym przez 60 mln mieszkańców regionie.

W Pekinie większość imprez kulturalnych odwołano. Dyrekcja kompleksu Zakazanego Miasta, gdzie znajduje się dawny pałac cesarski dynastii Ming i Qing. Stwierdzono, że w sobotę i w niedzielę obiekt będzie zamknięty dla zwiedzających. Zamknięto także odcinki Wielkiego Muru i Disneyland w Szanghaju.

Donald Trump chwali Chiny za walkę z epidemią

Mimo iż ofiar koronawirusa w Chinach przybywa w szybkim tempie. To walka tego kraju z zagrożeniem zyskała uznanie w oczach Donalda Trumpa. Prezydent USA w piątek napisał na Twitterze, że „Chiny bardzo ciężko pracują nad powstrzymaniem koronawirusa”.

„Stany Zjednoczone naprawdę doceniają ich wysiłki i przejrzystość działań. Jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze. Dlatego w imieniu narodu amerykańskiego chciałbym szczególnie podziękować prezydentowi Xi!” – oświadczył Trump.

