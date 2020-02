Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił unieważnienie przez wojewodę małopolskiego uchwały Rady Miasta Krakowa. Dotyczyła ona edukacji seksualnej w szkołach. Tęczowi propagandyści mają teraz otwartą furtkę. O kształcie zajęć zadecyduje bowiem prezydent miasta, Jacek Majchrowski.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zapadła w piątek. W całości uchylono decyzję wojewody małopolskiego z października 2019 roku. Piotr Ćwik unieważnił podjętą przez Radę Miasta Krakowa uchwałę dot. „działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV” – informował portal MiastoPociech.pl. Teraz jednak Jacek Majchrowski ma wolną rękę.

Była to już druga wersja uchwały rady miejskiej, którą uchylił wojewoda. Wcześniej zwolennicy seksedukacji chcieli bowiem utworzenia przez gminę programu grantowego dla organizacji pozarządowych, prowadzących takie zajęcia.

– Uchwała wyprowadza te zajęcia ze szkół, a o tym jak i gdzie mają być realizowane zdecyduje prezydent – mówił przewodniczący rady. Dominik Jaśkowiec z PO jest także pomysłodawcą zmodyfikowanego projektu.

Jak się okazuje, nie oznacza to wcale, że seksedukatorzy nie wejdą do szkół z programem zgodnym z wytycznymi WHO. Szkolne furtki tęczowemu lobby może bowiem otworzyć Jacek Majchrowski. To całkiem prawdopodobny scenariusz.

– Moje prywatne zdanie jest takie, że takie zajęcia powinny być podejmowane w szkołach ponadpodstawowych i prowadzone przez osoby z zewnątrz, a nie nauczycieli z danej szkoły, najlepiej by byli to lekarze – deklarował prezydent Krakowa w rozmowie z MiastoPociech.pl.

Źródła: MiastoPociech.pl/PCh24.pl/nczas.com