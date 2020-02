Lichocka uniknie kary? Jest komentarz rzecznika dyscyplinarnego PiS

Wszystko działo się po głosowaniu, w którym Sejm odrzucił uchwałę Senatu przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej. Tym samym TVP i Polskie Radio dostały niemal 2 mld zł „rekompensaty”, a Lichocka nie kryła satysfakcji.

Lichocka tłumaczyła się później z obraźliwego gestu. Zarówno Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak i opinii publicznej próbowała wmówić, że tylko przecierała oko.

Poseł Lichocką warto pokazywać w dużym zbliżeniu. Przecież podobno nie ma sobie nic do zarzucenia. #Lichocka pic.twitter.com/MNH7VgTHyB

Widzieliście w @SzkKontaktowe , jak Lichocka potulnie tłumaczyła się Kaczyńskiemu co zrobiła, a na końcu boss zbladł :D pic.twitter.com/IYdUTAwzp3

Szanowni Państwo, gdybym chciała pokazać gest środkowego palca posłom PO, którzy po chamsku zachowywali się na sali plenarnej to bym to zrobiła. Przesuwałam dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo byłam zdenerwowana. Nic więcej , a politycy PO sądzą po sobie. To ich styl.

— Joanna Lichocka (@JoannaLichocka) February 13, 2020