Wuhan szykuje się na kolejną falę koronawirusa. Powstanie aż 19 nowych szpitali

W chińskim mieście Wuhan powstanie 19 nowych prowizorycznych szpitali. Działania te podejmowane są w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz leczenia nowych przypadków zakażeń.

O najnowszych planach walki z epidemią koronawirusa poinformował na specjalnej konferencji prasowej Hu Yabo, zastępca burmistrza Wuhan.

Wszystkie szpitale mają zacząć działać już 25 lutego. Wykorzystane w tym celu zostaną inne placówki medyczne lub po prostu budynki, do których można wstawić łóżka i niezbędny sprzęt. Chińskie władze szacują, że w ten sposób powstanie dodatkowych 30 tys. miejsc do leczenia pacjentów z objawami koronawirusa.

Jak poinformował Hu Yabo, dotychczas 13 różnych placówek przekształcono w szpitale ukierunkowane wyłącznie na przyjmowanie pacjentów zakażonych koronawirusem. Tylko do nich trafiło 9313 osób.

Nowe szpitale, poza łóżkami, zostaną wyposażone w specjalistyczne skanery do wykonywania badań za pomocą tomografii komputerowej oraz inny niezbędny sprzęt, w tym monitory EKG. Do Wuhan z innych regionów Chin przyjechały już 72 zespoły medyczne naprędce przeszkolone do walki z koronawirusem.

Według najnowszych danych w całych Chinach kontynentalnych potwierdzono ponad 75 tys. przypadków zakażeń. W samym Wuhan – 45 346. 2239 osób zmarło, a ponad 16 tys. wypisano ze szpitali. Jak dotąd odnotowano poza Chinami kontynentalnymi 13 zgonów z powodu koronawirusa: cztery w Iranie, trzy w Japonii, dwa w Hongkongu i po jednym w Korei Południowej, na Tajwanie, na Filipinach i we Francji.

Raport nczas.com o koronawirusie Covid-19 – piątek, 21.02:

