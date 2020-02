W internetowym sklepie Amazon można znaleźć książki Steichera nie tylko po niemiecku, lecz także w angielskim i francuskim przekładzie. Wśród nich znalazły się także pozycje dla dzieci.

W związku z tym Muzeum Auschwitz wystosowało apel do szefa Amazona Jeffa Bezosa, by usunął te książki ze swojej oferty.

„Nienawistna, zjadliwie antysemicka propaganda nazistowska jest dostępna w sprzedaży nie tylko w Internecie na @AmazonUK. Książki autorów jak Julius Streicher można znaleźć również na @amazon i @AmazonDE. Takie książki należy natychmiast usunąć” – czytamy na Twitterze.

Muzeum załączyło zrzuty ekranu ze strony Amazona, na których widnieją książki Streichera.

Wcześniej podobny apel wystosowało także Holocaust Educational Trust. Organizacja zajmuje się edukacją młodzieży na temat Holokaustu.

Hateful, virulently antisemitic Nazi propaganda is available for sale not only on @AmazonUK. Books by authors like Julius Streicher can be found also on @amazon & @AmazonDE.

Such books should be removed immediately. | @JeffBezos @AmazonHelp https://t.co/rxNWZj8iDs pic.twitter.com/viBjjZsYI5

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 21, 2020