Artur Dziambor był gościem „Kawy na Ławę” w TVN. Poseł Konfederacji odniósł się do dyskusji wokół „rekompensaty” dla TVP. Jak podkreślał, państwowa telewizja w ogóle nie powinna istnieć.

W czwartek 13 lutego Sejm przegłosował przyznanie mediom publicznym, a więc TVP i Polskiemu Radiu, 1,95 mld złotych „rekompensaty”. Kwota ta ma wynagrodzić TVP Kurskiego ulgi abonamentowe Polaków. „Gazeta Wyborcza” donosiła o nieoficjalnych informacjach, jakoby Andrzej Duda, na którego biurko trafiła ustawa, miałby skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. Przeznaczenie niemal 2 mld zł na media publiczne i postulat opozycji, by pieniądze te przeznaczyć na onkologię skomentował Artur Dziambor.

– Po pierwsze trzeba powiedzieć, że dyskusja o onkologii, która mogłaby być wsparta tymi 2 mld, to jest skrajny populizm ze strony opozycji. Wiadomo, że nie było tego na stole i nie było o tym dyskusji. Po drugie, równie dobrze mogliśmy mówić o przetransferowaniu pieniędzy na wojsko – zaznaczył poseł Konfederacji.

Dziambor przypomniał także, na jakim poziome toczyła się dyskusja.

– Nazwano to rekompensatą. Telewizja Polska musi dostać rekompensatę, bo bezczelni Polacy śmieli nie płacić abonamentu. Więc trzeba im zrekompensować te straty moralne, które ponieśli w związku z tym, że Polacy nie chcą płacić abonamentu. Najlepiej to opisał niestety już, pożal się Boże sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Piotrowicz, który powiedział, że: „ludzi inteligentnych razi przekaz telewizji publicznej” – ironizował.

Stanisław Piotrowicz -Przekaz tvp-info, razi ludzi inteligentnych,a przekaz jest do i tu pominę ********. pic.twitter.com/Y6IIdrSaFl — @PolskawRuinie2🇵🇱 (@polskawruinie2) February 28, 2019

– Rozumiem że są ludzie którzy nie chcą płacić na taką Telewizję Polską. Poza tym uważam, że generalnie telewizja państwowa nie powinna istnieć. Powinny być tylko i wyłącznie prywatne stacje. A jeżeli w ogóle, to powinna być to tylko i wyłącznie taka telewizja, jaką jest np. TVP Kultura, TVP Historia, może TVP Sport. Natomiast to, co się dzieje w TVP INFO w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, czym powinna być telewizja informacyjna. To, co się dzieje w „Wiadomościach” również nie ma nic wspólnego z tym, co chcielibyśmy oglądać w „Wiadomościach” – mówił Artur Dziambor.

– Rzeczywiście jest tak, że w ogóle nie powinno być tej dyskusji. Telewizja Polska konkuruje na rynku o reklamy i z reklam się utrzymuje. Podobnie jak TVN, którym w tym momencie siedzimy. Więc nie rozumiem dlaczego w ogóle musimy robić taką rekompensatę. Nie rozumiem, dlaczego budżet państwa musi dopłacać, nie rozumiem, dlaczego istnieje abonament. I nie rozumiem ostatecznie, dlaczego istnieje państwowa telewizja, ale to jest, rozumem, odosobniony pogląd – podsumował.

🇵🇱@ArturDziambor: "TVP musi dostać rekompensatę bo bezczelni Polacy śmieli nie płacić abonamentu! Najlepiej to opisał, pożal się Boże, sędzia Piotrowicz który pow.że: "przekaz TVP razi ludzi inteligentnych" więc rozumiem że są ludzie którzy nie chcą płacić na taką tv" #KawaNaŁawę pic.twitter.com/b3cG35ku8e — Rafał Krawczyński 🇵🇱 (@rafkrawczynski) February 23, 2020

Źródła: TVN/Twitter/nczas.com