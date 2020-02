Użytkownik Twittera ukrywający się pod pseudonimem Pandoski, opatrzony sześciobarwnym sztandarem ruchu LGBT, stwierdził, że w Polsce można „niemal bezkarnie próbować wysadzać” ludzi.

Pandoski przedstawia się jako „pedagog specjalny i wczesnoszkolny, terapeuta i diagnosta pedagogiczny. Obecnie: Wychowawca przedszkolny dzieci z autyzmem i ze sprzężeniami”. Twierdzi jednak, że jako „LGBT” jest w Polsce dyskryminowany.

„#jestemLGBT w Polsce

Niemal bezkarnie można próbować mnie wysadzić ładunkiem domowej roboty

Można wyznaczyć mi strefy wolne od #lgbt

Gdy poproszę o wsparcie z UE, to będę obrzydliwy(lub już jestem)

Można ze mnie szydzić(homoś)

Nie wolno mi mieć równych praw, w tym do rodziny” – żalił się na Twitterze Pandoski.

Reakcje internautów

Pod wpisem wywiązała się dyskusja. Niektórzy powielali lewacką propagandę o „zaściankowej” Polsce. Wielu użytkowników uzasadniało jednak, że to, co właśnie przeczytali nie jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Co więcej, wskazywali na hipokryzję środowiska LGBT.

„Nigdy nie próbowałem wysadzić homoseksualisty, ale jak widać każdy ma swoje autodestruktywne fantazje” – czytamy.

„«Strefy wolne od LGBT» czyli wolne od waszej propagandy. I to was boli” – stwierdził internauta.

„Pisaniem takich głupot o wysadzaniu to możesz tylko ludzi do siebie zniechęcić. Z tym szydzeniem też nie przesadzaj – z katolów, policjantów czy rudych też szydzą. Ze wszystkich i wszystkiego się ludzie naśmiewają” – zauważył kolejny.

„Mój Boże, kto chce Cie wysadzić? Te strefy wolne od LGBT to jakaś ściema, a UE to co ma niby wesprzeć gejom? Homoś to raczej pieszczotliwe, pedał to obraźliwe, a co do rodziny to jak dacie radę się klonować to będzie rodzina” – czytamy.

„1) Nikogo bezkarnie nie można próbować wysadzić

2) Konstytucja stanowi o Twojej równości bez względu na orientację

3) Jakie wsparcie?

4) Szydzić mozna z każdego (kibol, dres, menel)

5) patrz pkt.2

Nie da się być LGBT. Jesteś albo L, albo G, albo B, albo T itede, itepe” – podkreślił internauta.

„I to wszystko w kraju w którym gej jest wiceprezydentem stolicy Polski, inny był prezydentem słupska a teraz jest europoslem a trans kobieta została posłem. Niebywałą homofobia” – ironizował użytkownik sieci.

„Codziennie ktoś tych prób wysadzenia dokonuje, czy może tylko 29 lutego?

Każdy ma prawo dyskryminować każdego.

(Autorką słów jest rozsądna osoba transseksualna)

Homoś to zdrobnienie, gdzie tu szydzenie?

Własna Rodzina Cię wykluczyła?

Innej z naturalnych przyczyn mieć nie będziesz” – dodał inny.

Źródło: Twitter